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21 Tem 2022 - 23:54

Acun Ilıcalı ve Sevgilisi Kavga Mı Etti! Konu Ne Şeyma Subaşı, Ne Başka Bir Şey… Acun Ilıcalı’nın Hatası Başına Büyük Çorap Ördü!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, iddialara göre sevgilisiyle birbirine girdi! Akıllara ilk olarak Şeyma Subaşı gelse bile bambaşka bir şey çıkınca herkes şok oldu! Acun Ilıcalı’nın biricik aşkına büyük bir hata yapması resmen başına büyük bir çorap ördü! İşte merak edilen tüm detaylar…