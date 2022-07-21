- 21 Tem 2022 - 18:53

Songül Karlı Derin Dekoltesiyle Kuğu Gibi Süzüldü! Beyazlar İçerisinde Adeta Meleklerden Rol Çaldı! “Kim Der Bu Kadın Çocuk Doğurdu Diye!”

Güzelliğiyle ve fiziğiyle akılları başlardan alıp götüren Songül Karlı, derin göğüs dekolteli paylaşımıyla adeta kuğu gibi süzüldü! Beyazlar içerisinde bir paylaşımda bulunan Songül Karlı’ya “Meleklerden rol mü çaldın” yorumları yapıldı! Çocuk doğurmasına rağmen fiziğiyle milyonlarca genç kıza taş çıkaran Karlı, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

En son olarak Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Songül Karlı, dikkatleri üzerine çekmişti. 1 hafta sunuculuk yapan Karlı, yerine bambaşka bir ismin geçmişti. Ekranlardan sonra sahnelerde boy gösteren usta sanatçı, herkesi şaşırtmıştı. Kısa bir süre önce sosyal medya üzerinden beyazlar içerisinde bir paylaşımda bulunan Songül Karlı akılları başlardan aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Tem 2022 - 18:53 Ankara- Yaşam

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