- 21 Tem 2022 - 23:48

Survivor Ayşe’den Nisa Bölükbaşı’na Resti Çekti! Şampiyon Mampiyon Dinlemedi; Eteğinde Ki Taşları Döktü! Perde Arkasını Tek Tek Açıkladı! Meğer…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel, Nisa Bölükbaşı’nı çıldırtacak bir açıklamada bulundu! Şampiyon mampiyon dinlemeyen Survivor yarışmacısı Ayşe Yüksel, resmen resti çekti. Survivor yarışmasının perde arkasını anlatan Yüksel, kendi içinde tuttuklarını da duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına “Gitmeyeceğim” diyerek katılan Ayşe Yüksel, herkesi şok içerisinde bıraktı. 1,5 ay sonra yarışmaya katılan Ayşe Yüksel, yarışmadan 4. olarak ayrılmıştı. Survivor yarışmasından sonra bir programa konuk olarak katılan Ayşe Yüksel, bomba açıklamalarda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

21 Tem 2022 - 23:48 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Songül Karlı Derin Dekoltesiyle Göze Kulağa Hitap Etti! Kuğu Gibi Süzüldü! Beyazlar İçerisinde Adeta Meleklerden Rol Çaldı! mask
Songül Karlı Derin Dekoltesiyle Göze Kulağa Hitap Etti! Kuğu Gibi Süzüldü! Beyazlar İçerisinde Adeta Meleklerden Rol Çaldı!
Esra Erol’da Programı Ne Zaman Başlıyor! ATV’den Bomba Karar; Müge Anlı Göbek Atacak… Sebebini Duyan, Gören Mosmor Oluyor! Neler Oldu Neler… mask
Esra Erol’da Programı Ne Zaman Başlıyor! ATV’den Bomba Karar; Müge Anlı Göbek Atacak… Sebebini Duyan, Gören Mosmor Oluyor! Neler Oldu Neler…
Survivor Ayşe Masterchef'e Gelin Gidiyor! Sergen İtirafı Sonunda Geldi! Sevgilisini Yere Göğe Sığdıramadı... İsteme ve Nişan Töreni Yaptıkları Konuşuluyordu! mask
Survivor Ayşe Masterchef'e Gelin Gidiyor! Sergen İtirafı Sonunda Geldi! Sevgilisini Yere Göğe Sığdıramadı... İsteme ve Nişan Töreni Yaptıkları Konuşuluyordu!
Ebru Gündeş'ten Şok Eden Haber! Sessiz Sedasız Evleniyor Mu? O Görüntü Her Şeyi Ele Verdi; Hayranları Mutluluktan Ağlamaya Başladı… mask
Ebru Gündeş'ten Şok Eden Haber! Sessiz Sedasız Evleniyor Mu? O Görüntü Her Şeyi Ele Verdi; Hayranları Mutluluktan Ağlamaya Başladı…
Survivor Atakan'a Oktay Kaynarca Piyangosu Vurdu! Acun Ilıcalı’dan Sonra Oyuncu Oldu Çıktı! Dün Bir Bugün İki… Neler Oluyor? mask
Survivor Atakan'a Oktay Kaynarca Piyangosu Vurdu! Acun Ilıcalı’dan Sonra Oyuncu Oldu Çıktı! Dün Bir Bugün İki… Neler Oluyor?
59'luk Seda Sayan’ın Mayosu Olay Yarattı! 4 Yıldır Yaptırmadığı Göğüslerini Kocası İsteyince Yaptırmıştı! Fiziğiyle Şov Yaptı… mask
59'luk Seda Sayan’ın Mayosu Olay Yarattı! 4 Yıldır Yaptırmadığı Göğüslerini Kocası İsteyince Yaptırmıştı! Fiziğiyle Şov Yaptı…
Seda Sayan ve Genç Kocası Bu Sefer Miami’de Aşka Geldi! “Çağlar Yaşıyorsun Bu Hayatı!” Oğulcan Engin Çılgına Dönse Yeridir! 60 Yaşındaki Kadırgalı… mask
Seda Sayan ve Genç Kocası Bu Sefer Miami’de Aşka Geldi! “Çağlar Yaşıyorsun Bu Hayatı!” Oğulcan Engin Çılgına Dönse Yeridir! 60 Yaşındaki Kadırgalı…
Hadise ve Murda’nın Sarmaş Dolaş Samimi Halleri Şok Etti! “Enişte Kızmasın Hadise” Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Neler Oldu Neler…. mask
Hadise ve Murda’nın Sarmaş Dolaş Samimi Halleri Şok Etti! “Enişte Kızmasın Hadise” Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Neler Oldu Neler….
Berk Oktay'ın Nişanlı Yıldız Çağrı Atiksoy’dan Duygulandıran Açıklama! Herkes Ne Diyeceğini Şaşırdı; Düğün Arifesinde… “Yok Artık!” mask
Berk Oktay'ın Nişanlı Yıldız Çağrı Atiksoy’dan Duygulandıran Açıklama! Herkes Ne Diyeceğini Şaşırdı; Düğün Arifesinde… “Yok Artık!”
Emanet Dizisinin Seher’i Sıla Türkoğlu'nun Cesur Pozlarına Beğeni Yağdı! İç Çamaşırı Giymeyince Olanlar Oldu… Gönül Dağı Dizisiyle Anılıyordu! mask
Emanet Dizisinin Seher’i Sıla Türkoğlu'nun Cesur Pozlarına Beğeni Yağdı! İç Çamaşırı Giymeyince Olanlar Oldu… Gönül Dağı Dizisiyle Anılıyordu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Songül Karlı Derin Dekoltesiyle Göze Kulağa Hitap Etti! Kuğu Gibi Süzüldü! Beyazlar İçerisinde Adeta Meleklerden Rol Çaldı! mask
Songül Karlı Derin Dekoltesiyle Göze Kulağa Hitap Etti! Kuğu Gibi Süzüldü! Beyazlar İçerisinde Adeta Meleklerden Rol Çaldı!
Esra Erol’da Programı Ne Zaman Başlıyor! ATV’den Bomba Karar; Müge Anlı Göbek Atacak… Sebebini Duyan, Gören Mosmor Oluyor! Neler Oldu Neler… mask
Esra Erol’da Programı Ne Zaman Başlıyor! ATV’den Bomba Karar; Müge Anlı Göbek Atacak… Sebebini Duyan, Gören Mosmor Oluyor! Neler Oldu Neler…
Survivor Ayşe Masterchef'e Gelin Gidiyor! Sergen İtirafı Sonunda Geldi! Sevgilisini Yere Göğe Sığdıramadı... İsteme ve Nişan Töreni Yaptıkları Konuşuluyordu! mask
Survivor Ayşe Masterchef'e Gelin Gidiyor! Sergen İtirafı Sonunda Geldi! Sevgilisini Yere Göğe Sığdıramadı... İsteme ve Nişan Töreni Yaptıkları Konuşuluyordu!
Ebru Gündeş'ten Şok Eden Haber! Sessiz Sedasız Evleniyor Mu? O Görüntü Her Şeyi Ele Verdi; Hayranları Mutluluktan Ağlamaya Başladı… mask
Ebru Gündeş'ten Şok Eden Haber! Sessiz Sedasız Evleniyor Mu? O Görüntü Her Şeyi Ele Verdi; Hayranları Mutluluktan Ağlamaya Başladı…
Survivor Atakan'a Oktay Kaynarca Piyangosu Vurdu! Acun Ilıcalı’dan Sonra Oyuncu Oldu Çıktı! Dün Bir Bugün İki… Neler Oluyor? mask
Survivor Atakan'a Oktay Kaynarca Piyangosu Vurdu! Acun Ilıcalı’dan Sonra Oyuncu Oldu Çıktı! Dün Bir Bugün İki… Neler Oluyor?
59'luk Seda Sayan’ın Mayosu Olay Yarattı! 4 Yıldır Yaptırmadığı Göğüslerini Kocası İsteyince Yaptırmıştı! Fiziğiyle Şov Yaptı… mask
59'luk Seda Sayan’ın Mayosu Olay Yarattı! 4 Yıldır Yaptırmadığı Göğüslerini Kocası İsteyince Yaptırmıştı! Fiziğiyle Şov Yaptı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL