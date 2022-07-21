Survivor Ayşe’den Nisa Bölükbaşı’na Resti Çekti! Şampiyon Mampiyon Dinlemedi; Eteğinde Ki Taşları Döktü! Perde Arkasını Tek Tek Açıkladı! Meğer…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel, Nisa Bölükbaşı’nı çıldırtacak bir açıklamada bulundu! Şampiyon mampiyon dinlemeyen Survivor yarışmacısı Ayşe Yüksel, resmen resti çekti. Survivor yarışmasının perde arkasını anlatan Yüksel, kendi içinde tuttuklarını da duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına “Gitmeyeceğim” diyerek katılan Ayşe Yüksel, herkesi şok içerisinde bıraktı. 1,5 ay sonra yarışmaya katılan Ayşe Yüksel, yarışmadan 4. olarak ayrılmıştı. Survivor yarışmasından sonra bir programa konuk olarak katılan Ayşe Yüksel, bomba açıklamalarda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.