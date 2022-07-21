- 21 Tem 2022 - 18:32 G: 21 Tem 2022 - 18:55

Survivor Ayşe’den Nisa Bölükbaşı’nı Çıldırtacak Açıklama! Şampiyon Mampiyon Dinlemedi; Resti Çekti! Perde Arkasını Tek Tek Açıkladı! Meğer…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel, Nisa Bölükbaşı’nı çıldırtacak bir açıklamada bulundu! Şampiyon mampiyon dinlemeyen Survivor yarışmacısı Ayşe Yüksel, resmen resti çekti. Survivor yarışmasının perde arkasını anlatan Yüksel, kendi içinde tuttuklarını da duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına “Gitmeyeceğim” diyerek katılan Ayşe Yüksel, herkesi şok içerisinde bıraktı. 1,5 ay sonra yarışmaya katılan Ayşe Yüksel, yarışmadan 4. olarak ayrılmıştı. Survivor yarışmasından sonra bir programa konuk olarak katılan Ayşe Yüksel, bomba açıklamalarda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Tem 2022 - 18:32 Ankara- Yaşam

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