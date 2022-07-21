Esra Erol’da Programı Ertelendi! ATV’den Bomba Karar; Müge Anlı Göbek Atacak… Sebebini Duyan, Gören Mosmor Oluyor! Neler Oldu Neler…
ATV ekranlarının fenomen programı olan Esra Erıol’da programının ertelendiğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. ATV’den gelen bomba karar sonrasında Müge Anlı’nın göbek atacağı yönünde yorumlar yapıldı! Sebebini gören duyan resmen mosmor oldu! Ekranlara gelmesi beklenen Esra Erol’da için verilen karar herkesi şaşırttı. Peki, neler oluyor?
Programında ele aldığı konularla gündeme bomba gibi düşen Esra Erol, geçtiğimiz ay ekranlara kısa bir ara vermişti. Kayıp, kaçırılma ve aile sorunları gibi olayları ele alan Esra Erol’un yeni sezonu Ağustos ayında beklenirken; verilen karar herkesi yakıp yıktı! Rakibi Müge Anlı’nın erkenden ekranlarda olacağı bilinirken; Esra Erol’un geri plana atılması herkesi şaşırttı! Peki, Esra Erol cephesinde neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.