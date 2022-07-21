- 21 Tem 2022 - 19:03 G: 21 Tem 2022 - 19:54

Esra Erol’da Programı Ertelendi! ATV’den Bomba Karar; Müge Anlı Göbek Atacak… Sebebini Duyan, Gören Mosmor Oluyor! Neler Oldu Neler…

ATV ekranlarının fenomen programı olan Esra Erıol’da programının ertelendiğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. ATV’den gelen bomba karar sonrasında Müge Anlı’nın göbek atacağı yönünde yorumlar yapıldı! Sebebini gören duyan resmen mosmor oldu! Ekranlara gelmesi beklenen Esra Erol’da için verilen karar herkesi şaşırttı. Peki, neler oluyor?

Programında ele aldığı konularla gündeme bomba gibi düşen Esra Erol, geçtiğimiz ay ekranlara kısa bir ara vermişti. Kayıp, kaçırılma ve aile sorunları gibi olayları ele alan Esra Erol’un yeni sezonu Ağustos ayında beklenirken; verilen karar herkesi yakıp yıktı! Rakibi Müge Anlı’nın erkenden ekranlarda olacağı bilinirken; Esra Erol’un geri plana atılması herkesi şaşırttı! Peki, Esra Erol cephesinde neler oluyor?

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21 Tem 2022 - 19:03 Ankara- Yaşam

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