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21 Tem 2022 - 23:45

Esra Erol’da Programı Ne Zaman Başlıyor! ATV’den Bomba Karar; Müge Anlı Göbek Atacak… Sebebini Duyan, Gören Mosmor Oluyor! Neler Oldu Neler…

ATV ekranlarının fenomen programı olan Esra Erıol’da programının ertelendiğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. ATV’den gelen bomba karar sonrasında Müge Anlı’nın göbek atacağı yönünde yorumlar yapıldı! Sebebini gören duyan resmen mosmor oldu! Ekranlara gelmesi beklenen Esra Erol’da için verilen karar herkesi şaşırttı. Peki, neler oluyor?