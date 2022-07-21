- 21 Tem 2022 - 23:44

Survivor Ayşe Masterchef'e Gelin Gidiyor! Sergen İtirafı Sonunda Geldi! Sevgilisini Yere Göğe Sığdıramadı... İsteme ve Nişan Töreni Yaptıkları Konuşuluyordu!

TV8 ekranlarının en beğenilen iki yarışması olan Survivor ve Masterchef’ten aşk bombası patlamıştı! Survivor Ayşe ise katılmış olduğu bir programda Masterchef yarışmacısı olan Sergen Özen hakkında itiraflarda bulundu! Sevgilisini yere göğe sığdıramayan Ayşe Yüksel’in anlatırken bile gözlerinin içi güldü! İsteme ve nişan töreni yaptıkları konuşulan iki isim, görenlerin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına 1,5 ay sonra katılan Ayşe Yüksel, yarışmadan 4. olarak ayrılmıştı. Survivor yarışmasında Batuhan Karacakaya’yla aşk dedikodularına karışan Ayşe Yüksel, çok fena kavga ederek bu iddiaların boşa çıkmasına neden olmuştu. Survivor yarışmasından hemen sonra ise Masterchef Sergen’le aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ayşe Yüksel, sonunda tüm gerçekleri itiraf etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Tem 2022 - 23:44 Ankara- Yaşam

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