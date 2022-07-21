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21 Tem 2022 - 23:44

Survivor Ayşe Masterchef'e Gelin Gidiyor! Sergen İtirafı Sonunda Geldi! Sevgilisini Yere Göğe Sığdıramadı... İsteme ve Nişan Töreni Yaptıkları Konuşuluyordu!

TV8 ekranlarının en beğenilen iki yarışması olan Survivor ve Masterchef’ten aşk bombası patlamıştı! Survivor Ayşe ise katılmış olduğu bir programda Masterchef yarışmacısı olan Sergen Özen hakkında itiraflarda bulundu! Sevgilisini yere göğe sığdıramayan Ayşe Yüksel’in anlatırken bile gözlerinin içi güldü! İsteme ve nişan töreni yaptıkları konuşulan iki isim, görenlerin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…