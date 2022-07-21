Ebru Gündeş'ten Şok Eden Haber! Sessiz Sedasız Evleniyor Mu? O Görüntü Her Şeyi Ele Verdi; Hayranları Mutluluktan Ağlamaya Başladı…
Reza Zarrab’la boşandıktan sonra Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw’la anılmaya başlayan Ebru Gündeş’in sessiz sedasız evlendiğine dair iddialar gündemi salladı! Konserinden bir görüntü veren Ebru Gündeş, hayranlarını resmen mutluluktan ağlattı! Birçok kişi tarafından “Gelin olmuş gidiyorsun” yorumlarını alan Ebru Gündeş, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sosyal medyada yayılan iddialara göre Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw, Ebru Gündeş’in her konserini takip ediyordu ve bir tanesini bile kaçırmıyordu. Ebru Gündeş ise Khoshnaw’un gözlerinin içine bakarak şarkılarını söylüyordu. İkilinin kısa bir süre önce yan yana görselleri çıkınca aşk yaşadıkları iddia edilmişti ki, şimdide evlenecekleri konuşulmaya başlandı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.