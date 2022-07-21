Ebru Gündeş'ten Şok Eden Haber! Sessiz Sedasız Evleniyor Mu? O Görüntü Her Şeyi Ele Verdi; Hayranları Mutluluktan Ağlamaya Başladı…

Sosyal medyada yayılan iddialara göre Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw, Ebru Gündeş’in her konserini takip ediyordu ve bir tanesini bile kaçırmıyordu. Ebru Gündeş ise Khoshnaw’un gözlerinin içine bakarak şarkılarını söylüyordu. İkilinin kısa bir süre önce yan yana görselleri çıkınca aşk yaşadıkları iddia edilmişti ki, şimdide evlenecekleri konuşulmaya başlandı! Peki, neler oluyor?

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