Survivor Atakan'a Oktay Kaynarca Piyangosu Vurdu! Acun Ilıcalı’dan Sonra Oyuncu Oldu Çıktı! Dün Bir Bugün İki… Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star’dan 9. olarak ayrılan Avatar Atakan, sosyal medyayı salladı! Oyuncu olduğu ortaya çıkan Avatar Atakan’ın ellerinden ise iddialara göre Oktay Kaynarca tuttu! Dün bir bugün iki demeden oyuncu olan Avatar Atakan hayranlarına büyük bombayı patlattı! Acun Ilıcalı sayesinde adını milyonlarca kitleye ulaştıran Avatar Atakan, dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından elenmesiyle herkesi mosmor eden Avatar Atakan, yarışmadan sonra normal hayatına dönmeye çalışıyordu. Daha önceleri birçok dizide yer alan Avatar Atakan, daha önceleri ise Kurtlar Vadisi, Son Çıkış ve Söz gibi dizilerde yer almıştı. Peki, Oktay Kaynarca ve Avatar Atakan bombası ne?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.