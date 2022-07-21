- 21 Tem 2022 - 23:41

Survivor Atakan'a Oktay Kaynarca Piyangosu Vurdu! Acun Ilıcalı’dan Sonra Oyuncu Oldu Çıktı! Dün Bir Bugün İki… Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star’dan 9. olarak ayrılan Avatar Atakan, sosyal medyayı salladı! Oyuncu olduğu ortaya çıkan Avatar Atakan’ın ellerinden ise iddialara göre Oktay Kaynarca tuttu! Dün bir bugün iki demeden oyuncu olan Avatar Atakan hayranlarına büyük bombayı patlattı! Acun Ilıcalı sayesinde adını milyonlarca kitleye ulaştıran Avatar Atakan, dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından elenmesiyle herkesi mosmor eden Avatar Atakan, yarışmadan sonra normal hayatına dönmeye çalışıyordu. Daha önceleri birçok dizide yer alan Avatar Atakan, daha önceleri ise Kurtlar Vadisi, Son Çıkış ve Söz gibi dizilerde yer almıştı. Peki, Oktay Kaynarca ve Avatar Atakan bombası ne?

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21 Tem 2022 - 23:41 Ankara- Yaşam

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