Survivor Atakan'a Oktay Kaynarca Piyangosu Vurdu! Acun Ilıcalı’dan Sonra Oyuncu Oldu Çıktı! Dün Bir Bugün İki… Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından elenmesiyle herkesi mosmor eden Avatar Atakan, yarışmadan sonra normal hayatına dönmeye çalışıyordu. Daha önceleri birçok dizide yer alan Avatar Atakan, daha önceleri ise Kurtlar Vadisi, Son Çıkış ve Söz gibi dizilerde yer almıştı. Peki, Oktay Kaynarca ve Avatar Atakan bombası ne?

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