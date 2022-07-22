Filenin Asıl Sultanı Kim? Eda Mı? Zehra Mı? Zehra Güneş Kimdir, Kaç Yaşında? İşte O Araştırma…
Uluslararası düzenlenen ve her yıl voleybol tutkunlarını sahaya kilitleyen FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nin 2022 sezonunun finalleri ise 13 – 17 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. Son anda üçüncülüğü kaçıran Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’na damga vuran ise, performanslarıyla Eda Erdem Dündar ve Zehra Güneş oldu. İşte başarılı oyuncularla ilgili detaylar...
Uluslararası düzenlenen ve her yıl voleybol tutkunlarını sahaya kilitleyen FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nin 2022 sezonunun finalleri ise 13 – 17 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. Son anda üçüncülüğü kaçıran Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’na damga vuran ise, performanslarıyla Eda Erdem Dündar ve Zehra Güneş oldu. Öyle ki, pek çok haber sitesi, aynı mevkide oynayan iki başarılı sporcu için ankete çoktan başladı. Peki, filenin asıl sultanı kim? Eda mı? Zehra mı? İşte o araştırma…
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22 Tem 2022 - 22:53 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.