- 22 Tem 2022 - 22:53

Filenin Asıl Sultanı Kim? Eda Mı? Zehra Mı? Zehra Güneş Kimdir, Kaç Yaşında? İşte O Araştırma…

Uluslararası düzenlenen ve her yıl voleybol tutkunlarını sahaya kilitleyen FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nin 2022 sezonunun finalleri ise 13 – 17 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. Son anda üçüncülüğü kaçıran Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’na damga vuran ise, performanslarıyla Eda Erdem Dündar ve Zehra Güneş oldu. İşte başarılı oyuncularla ilgili detaylar...

Uluslararası düzenlenen ve her yıl voleybol tutkunlarını sahaya kilitleyen FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nin 2022 sezonunun finalleri ise 13 – 17 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. Son anda üçüncülüğü kaçıran Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’na damga vuran ise, performanslarıyla Eda Erdem Dündar ve Zehra Güneş oldu. Öyle ki, pek çok haber sitesi, aynı mevkide oynayan iki başarılı sporcu için ankete çoktan başladı. Peki, filenin asıl sultanı kim? Eda mı? Zehra mı? İşte o araştırma…

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22 Tem 2022 - 22:53 - Spor

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