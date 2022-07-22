- 22 Tem 2022 - 22:54

Altın Fiyatları Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! Öyle Bir Yükselişe Geçti Ki, Artık 970 Liraya Bile Alınmayacak! Tam Tamına 1000 TL…

Altın fiyatları resmen durdu durdu ve bombayı patlattı! Dolar ve Euro kurunun yükselmesiyle birlikte altın fiyatları öyle bir yükselişe geçti ki, gören duyan resmen şok oldu! Artık 970 liranın altına düşmeyeceği ortaya çıkan altın hakkında ilk açıklamalar ise uzmanlardan gelmeye başladı! Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Hem yerel olaylar hem de ulusal olaylardan etkilenen altın, dengelerin alt üst olmasına neden oldu! Ukrayna ve Rusya savaşından bu yana bir düşen bir yükselen altın, en son olarak 1000 lira sınırını aşmıştı. Bunun üzerine BDDK karar vererek altını aşağıya doğru çekmişti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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22 Tem 2022 - 22:54 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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