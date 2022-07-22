Altın Fiyatları Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! Öyle Bir Yükselişe Geçti Ki, Artık 970 Liraya Bile Alınmayacak! Tam Tamına 1000 TL…
Altın fiyatları resmen durdu durdu ve bombayı patlattı! Dolar ve Euro kurunun yükselmesiyle birlikte altın fiyatları öyle bir yükselişe geçti ki, gören duyan resmen şok oldu! Artık 970 liranın altına düşmeyeceği ortaya çıkan altın hakkında ilk açıklamalar ise uzmanlardan gelmeye başladı! Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Hem yerel olaylar hem de ulusal olaylardan etkilenen altın, dengelerin alt üst olmasına neden oldu! Ukrayna ve Rusya savaşından bu yana bir düşen bir yükselen altın, en son olarak 1000 lira sınırını aşmıştı. Bunun üzerine BDDK karar vererek altını aşağıya doğru çekmişti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.