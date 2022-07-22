Altın Fiyatları Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! Öyle Bir Yükselişe Geçti Ki, Artık 970 Liraya Bile Alınmayacak! Tam Tamına 1000 TL…

Hem yerel olaylar hem de ulusal olaylardan etkilenen altın, dengelerin alt üst olmasına neden oldu! Ukrayna ve Rusya savaşından bu yana bir düşen bir yükselen altın, en son olarak 1000 lira sınırını aşmıştı. Bunun üzerine BDDK karar vererek altını aşağıya doğru çekmişti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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