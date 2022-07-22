O Bankaya Geçen Emekliye Anında 5.500 TL Nakit Para Ödüyor! İşte Emekli Maaş Promosyon Şartları! Hemen Başvur, Hemen Al…

Temmuz ayında emeklilere verilen enflasyon farkı zammının ardından özel bankalar arasında bir kez daha promosyon yarışı başladı. Yeni dönemde promosyonları zamlı ödemeye başlayan bankalardan biri olan Türkiye İş Bankası, promosyonlarda çıtayı 5 bin 500 TL seviyesine kadar çıkardı. Ödemelere başlayan Türkiye İş Bankası, promosyon şartlarını da açıkladı. Peki, Türkiye İş Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? Türkiye İş Bankası emekli promosyonu nasıl alınır? Türkiye İş Bankası emeklilere özel ayrıcalıklar neler? İşte, detaylar…

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