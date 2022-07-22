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22 Tem 2022 - 23:01

Masterchef Mehmet Şef Çıldırdı! Acun Ilıcalı’yla Tanıştığı Güne, Masterchef Yarışmasına Başladığına Lanet Ediyor! “Bıktım Bıktım!”

Tv8 ekranlarının fenomen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında Mehmet Şef resmen illallah etmeye başladı! Acun Ilıcalı’yla tanıştığı güne ayrı, Masterchef yarışmasına başladığı güne ayrı lanet eden Mehmet Yalçınkaya, milyonların önünde “Bıktım bıktım” açıklamasında bulundu! Gündemi sallayan Masterchef yarışmasında yaşananlar sonrasında bir de Mehmet Şeften atak gelince Danilo Zanna bombaları patlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…