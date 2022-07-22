Öğretmen Maaşları Temmuz 2022 Zammıyla Kaç Lira Oldu? En Düşük ve En Yüksek Öğretmen Maaşı Kaç TL? İşte Temmuz 2022 Zamlı Öğretmen Maaşları...
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan açıklanan altı aylık rakamların ardından memur olarak hizmet veren öğretmenlere gelecek zam oranı yüzde 41,85 olarak belirlendi. Gelen zammın ardından en düşük ve en yüksek öğretmen maaşı ortaya çıkarken; öğretmenlerin kademe kademe alacağı zamlı maaşlar da açıklandı. İşte Öğretmen maaşları ile ilgili son detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan açıklanan altı aylık rakamların ardından memur olarak hizmet veren öğretmenlere gelecek zam oranı yüzde 41,85 olarak belirlendi. Gelen zammın ardından en düşük ve en yüksek öğretmen maaşı ortaya çıkarken; öğretmenlerin kademe kademe alacağı zamlı maaşlar da açıklandı. Peki, öğretmen maaşları Temmuz 2022 zammıyla kaç lira oldu? En düşük ve en yüksek öğretmen maaşı kaç TL? İşte Temmuz 2022 zamlı öğretmen maaşları...
22 Tem 2022 - 09:51 - Maaş 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.