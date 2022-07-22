Türkiye İstatistik Kurumu’ndan açıklanan altı aylık rakamların ardından memur olarak hizmet veren öğretmenlere gelecek zam oranı yüzde 41,85 olarak belirlendi. Gelen zammın ardından en düşük ve en yüksek öğretmen maaşı ortaya çıkarken; öğretmenlerin kademe kademe alacağı zamlı maaşlar da açıklandı. Peki, öğretmen maaşları Temmuz 2022 zammıyla kaç lira oldu? En düşük ve en yüksek öğretmen maaşı kaç TL? İşte Temmuz 2022 zamlı öğretmen maaşları...