Memur zamlarıyla ilgili güncel tutarlar hesaplandı. Polisten hemşireye; astsubaydan bekçiye kadar hangi memurun temmuz zammından sonra ne kadar maaş alacağı belli oldu. Peki, memur maaşları Temmuz 2022 Zammıyla kaç lira oldu? En düşük ve en yüksek öğretmen, hemşire, polis, bekçi, astsubay maaşları ne kadar oldu? İşte Temmuz 2022 zamlı memur maaşları...

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