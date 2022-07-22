Memur Maaşları Temmuz 2022 Zammıyla Kaç Lira Oldu? En Düşük ve En Yüksek Öğretmen, Hemşire, Polis, Bekçi, Astsubay Maaşları Ne Kadar Oldu? İşte Temmuz 2022 Zamlı Memur Maaşları...
Memur zamlarıyla ilgili güncel tutarlar hesaplandı. Polisten hemşireye; astsubaydan bekçiye kadar hangi memurun temmuz zammından sonra ne kadar maaş alacağı belli oldu. Peki, memur maaşları Temmuz 2022 Zammıyla kaç lira oldu? İşte son zamlarla birlikte güncel memur maaşlarına ilişkin detaylar...
Memur zamlarıyla ilgili güncel tutarlar hesaplandı. Polisten hemşireye; astsubaydan bekçiye kadar hangi memurun temmuz zammından sonra ne kadar maaş alacağı belli oldu. Peki, memur maaşları Temmuz 2022 Zammıyla kaç lira oldu? En düşük ve en yüksek öğretmen, hemşire, polis, bekçi, astsubay maaşları ne kadar oldu? İşte Temmuz 2022 zamlı memur maaşları...
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22 Tem 2022 - 09:56 - Maaş 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.