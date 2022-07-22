Temmuz ayında enflasyon oranında zam alan emekliler, zamlı maaşlarını almaya başladı. Bu ay zamlı bir şekilde ilk aylıklarını alacak olan SSK’lılar ile Bağ-Kurlular için tahsis numarasına göre zamlı maaşların hesaplara geçeceği tarih Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklandı. Öte yandan emeklilerin zamlı maaşlarını alacakları ilk ödeme günü ile son ödeme günü de böylece ortaya çıkmış oldu. Peki, zamlı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatırılacak? İşte zamlı emekli maaşı ödeme gün ve takvimi…