Zamlı SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşları Ne Zaman Yatırılacak? İşte Zamlı Emekli Maaşı Ödeme Gün ve Takvimi…
Temmuz ayında enflasyon oranında zam alan emekliler, zamlı maaşlarını almaya başladı. Bu ay zamlı bir şekilde ilk aylıklarını alacak olan SSK’lılar ile Bağ-Kurlular için tahsis numarasına göre zamlı maaşların hesaplara geçeceği tarih Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklandı. İşte emeklilerin merakla beklediği tarihlerle ilgili detaylar...
Temmuz ayında enflasyon oranında zam alan emekliler, zamlı maaşlarını almaya başladı. Bu ay zamlı bir şekilde ilk aylıklarını alacak olan SSK’lılar ile Bağ-Kurlular için tahsis numarasına göre zamlı maaşların hesaplara geçeceği tarih Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklandı. Öte yandan emeklilerin zamlı maaşlarını alacakları ilk ödeme günü ile son ödeme günü de böylece ortaya çıkmış oldu. Peki, zamlı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatırılacak? İşte zamlı emekli maaşı ödeme gün ve takvimi…
22 Tem 2022 - 10:07 - Maaş 2022
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.