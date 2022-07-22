EYT'de Son Tarih Basına Sızdı! Emeklilik Formül Açıklandı! EYT Ne Zaman Çıkacak? Kimler Emekli Olabilecek?

Bir süredir Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Platformu’nun dillendirdiği mağduriyetleri üzerine yapılması beklenen EYT düzenlemesinde sona gelindi. Çalışmaların başladığını duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT’nin yasalaşacağı tarihi ilk kez açıkladı. Peki, EYT'de son durum ne? EYT ne zaman çıkacak? EYT ile kimler emekli olabilecek? EYT’den kimler yararlanacak? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...