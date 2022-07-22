EYT'de Son Tarih Verildi! Emeklilik Formül Açıklandı! EYT Ne Zaman Çıkacak? Kimler Emekli Olabilecek?
Bir süredir Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Platformu’nun dillendirdiği mağduriyetleri üzerine yapılması beklenen EYT düzenlemesinde sona gelindi. Çalışmaların başladığını duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT’nin yasalaşacağı tarihi ilk kez açıkladı. İşte detaylar...
Bir süredir Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Platformu’nun dillendirdiği mağduriyetleri üzerine yapılması beklenen EYT düzenlemesinde sona gelindi. Çalışmaların başladığını duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT’nin yasalaşacağı tarihi ilk kez açıkladı. Peki, EYT'de son durum ne? EYT ne zaman çıkacak? EYT ile kimler emekli olabilecek? EYT’den kimler yararlanacak? İşte, detaylar…
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22 Tem 2022 - 10:12 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.