- 22 Tem 2022 - 09:59 G: 22 Tem 2022 - 10:16

Kerem Bürsin’e Hande Erçel’den Sonra Bir Şeyler Oldu! Eşe Dosta Aşka Küstü… Kararını Verdi; Sosyal Medya İnim İnim İnlemeye Başladı!

Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, ayrılma kararı vererek herkesi şaşırtmıştı. Hande Erçel’den sonra Kerem Bürsin’in vermiş olduğu kararlar herkesi şok etti. Eşe dosta ve aşka küsen Kerem Bürsin, sosyal medyayı inim inim inletti. Tası tarağı toplayıp giden Kerem Bürsin, öyle bir olaya imzasını atacak ki…

Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Sen Çal Kapımı dizisinin ikinci sezonu başlamadan hemen önce birlikte Maldivler’e gitmişlerdi. Erçel ve Bürsin, tatil dönüşünde birde el ele görüntülenince herkes şok içerisinde kaldı. Peki, Kerem Bürsin, Hande Erçel’den sonra nasıl bir karar verdi?

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22 Tem 2022 - 09:59 Ankara- Yaşam

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