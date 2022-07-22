Kerem Bürsin’e Hande Erçel’den Sonra Bir Şeyler Oldu! Eşe Dosta Aşka Küstü… Kararını Verdi; Sosyal Medya İnim İnim İnlemeye Başladı!
Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, ayrılma kararı vererek herkesi şaşırtmıştı. Hande Erçel’den sonra Kerem Bürsin’in vermiş olduğu kararlar herkesi şok etti. Eşe dosta ve aşka küsen Kerem Bürsin, sosyal medyayı inim inim inletti. Tası tarağı toplayıp giden Kerem Bürsin, öyle bir olaya imzasını atacak ki…
Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Sen Çal Kapımı dizisinin ikinci sezonu başlamadan hemen önce birlikte Maldivler’e gitmişlerdi. Erçel ve Bürsin, tatil dönüşünde birde el ele görüntülenince herkes şok içerisinde kaldı. Peki, Kerem Bürsin, Hande Erçel’den sonra nasıl bir karar verdi?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.