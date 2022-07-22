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22 Tem 2022 - 10:24

Benzin, Motorin ve LPG'de İndirim Üstüne İndirim Haberi! 5 TL Yeni indirim Açıklandı! Shell, BP, Opet, PO, Total 22 Temmuz 2022 Fiyat Listesi

Düşüşe geçen brent tipi petrolün varil fiyatları akaryakıt içi indirim sinyali vermeye başladı. İndirim ile ilgili açıklama yapan sektör kaynakları, olası indirimin zamanını ve miktarını açıkladı. Peki; benzin, motorin ve LPG'de indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son indirimlerle birlikte güncel akaryakıt fiyatları ile ilgili detaylar...