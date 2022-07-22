Benzin, Motorin ve LPG'de İndirim Üstüne İndirim Haberi! 5 TL Yeni indirim Açıklandı! Shell, BP, Opet, PO, Total 23 Temmuz 2022 Fiyat Listesi
Düşüşe geçen brent tipi petrolün varil fiyatları akaryakıt içi indirim sinyali vermeye başladı. İndirim ile ilgili açıklama yapan sektör kaynakları, olası indirimin zamanını ve miktarını açıkladı. Peki; benzin, motorin ve LPG'de indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son indirimlerle birlikte güncel akaryakıt fiyatları ile ilgili detaylar...
Düşüşe geçen brent tipi petrolün varil fiyatları akaryakıt içi indirim sinyali vermeye başladı. İndirim ile ilgili açıklama yapan sektör kaynakları, olası indirimin zamanını ve miktarını açıkladı. Peki; benzin, motorin ve LPG'de indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Bugün benzin, motorin, LPG kaç TL, ne kadar? İşte Shell, BP, Opet, PO, Total 23 Temmuz 2022 fiyat listesi…
22 Tem 2022 - 23:58 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.