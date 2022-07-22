- 22 Tem 2022 - 23:58

Benzin, Motorin ve LPG'de İndirim Üstüne İndirim Haberi! 5 TL Yeni indirim Açıklandı! Shell, BP, Opet, PO, Total 23 Temmuz 2022 Fiyat Listesi

Düşüşe geçen brent tipi petrolün varil fiyatları akaryakıt içi indirim sinyali vermeye başladı. İndirim ile ilgili açıklama yapan sektör kaynakları, olası indirimin zamanını ve miktarını açıkladı. Peki; benzin, motorin ve LPG'de indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son indirimlerle birlikte güncel akaryakıt fiyatları ile ilgili detaylar...

Düşüşe geçen brent tipi petrolün varil fiyatları akaryakıt içi indirim sinyali vermeye başladı. İndirim ile ilgili açıklama yapan sektör kaynakları, olası indirimin zamanını ve miktarını açıkladı. Peki; benzin, motorin ve LPG'de indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Bugün benzin, motorin, LPG kaç TL, ne kadar? İşte Shell, BP, Opet, PO, Total 23 Temmuz 2022 fiyat listesi…

22 Tem 2022 - 23:58 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
EYT'de Son Tarih Basına Sızdı! Emeklilik Formül Açıklandı! EYT Ne Zaman Çıkacak? Kimler Emekli Olabilecek? mask
EYT'de Son Tarih Basına Sızdı! Emeklilik Formül Açıklandı! EYT Ne Zaman Çıkacak? Kimler Emekli Olabilecek?
O Bankaya Geçen Emekliye Anında 5.500 TL Nakit Para Ödüyor! İşte Emekli Maaş Promosyon Şartları! Hemen Başvur, Hemen Al… mask
O Bankaya Geçen Emekliye Anında 5.500 TL Nakit Para Ödüyor! İşte Emekli Maaş Promosyon Şartları! Hemen Başvur, Hemen Al…
Seymenler Atatürk'ün Kızılcahamam'a Gelişinin 88. Yıldönümü Etkinliğinde... mask
Seymenler Atatürk'ün Kızılcahamam'a Gelişinin 88. Yıldönümü Etkinliğinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antrenör Guidetti’ye 'Turkuaz Kart'... mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antrenör Guidetti’ye 'Turkuaz Kart'...
Altın Yeniden Şahlandı! Faiz Kararı Sonrası Hemen Yükselişe Geçti! Yatırımcılar Göbek Atarken Borçlular Kara Kara Düşünmeye Başladı. İşte Altının Yükselişte Olan Güncel 22 Temmuz Fiyat Listesi! mask
Altın Yeniden Şahlandı! Faiz Kararı Sonrası Hemen Yükselişe Geçti! Yatırımcılar Göbek Atarken Borçlular Kara Kara Düşünmeye Başladı. İşte Altının Yükselişte Olan Güncel 22 Temmuz Fiyat Listesi!
Emekli, Dul ve Yetim Maaşlarına 7.000 TL’ye Varan Promosyon Fırsatı! ING, Garanti, TEB, Yapı Kredi, Türkiye Finans ve İş Bankası Güncel 2022 Promosyon Fiyatları... mask
Emekli, Dul ve Yetim Maaşlarına 7.000 TL’ye Varan Promosyon Fırsatı! ING, Garanti, TEB, Yapı Kredi, Türkiye Finans ve İş Bankası Güncel 2022 Promosyon Fiyatları...
Migros’tan Hafta Sonuna Özel Dev İndirim! Ayçiçek Yağ Fiyatları Düştü! 34.50, 49.90, 68.90 TL Satılıyor! Gitmeyenler Bu defa Çok Üzülür! İşte 21 Temmuz 2022 Güncel Yağ Fiyatları! mask
Migros’tan Hafta Sonuna Özel Dev İndirim! Ayçiçek Yağ Fiyatları Düştü! 34.50, 49.90, 68.90 TL Satılıyor! Gitmeyenler Bu defa Çok Üzülür! İşte 21 Temmuz 2022 Güncel Yağ Fiyatları!
Yumurtaya Şok Eden Yeni Zam! 30’luk, 15’lik, 10’luk Yumurta Fiyatları Ne Kadar, Hangi Markette Daha Ucuz? İşte A101, Bim, Migros, CarrefourSA Güncel Yumurta Fiyatları! mask
Yumurtaya Şok Eden Yeni Zam! 30’luk, 15’lik, 10’luk Yumurta Fiyatları Ne Kadar, Hangi Markette Daha Ucuz? İşte A101, Bim, Migros, CarrefourSA Güncel Yumurta Fiyatları!
A101 Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, Şeker, Çay, Un ve Yumurta Fiyatları Düştü! İşte 23-24 Temmuz 2022 Aktüel Ürün Fiyatları…. mask
A101 Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, Şeker, Çay, Un ve Yumurta Fiyatları Düştü! İşte 23-24 Temmuz 2022 Aktüel Ürün Fiyatları….
Zamlı SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşları Ne Zaman Yatırılacak? İşte Zamlı Emekli Maaşı Ödeme Gün ve Takvimi… mask
Zamlı SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşları Ne Zaman Yatırılacak? İşte Zamlı Emekli Maaşı Ödeme Gün ve Takvimi…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Benzin, Motorin ve LPG'de İndirim Üstüne İndirim Haberi! 5 TL Yeni indirim Açıklandı! Shell, BP, Opet, PO, Total 23 Temmuz 2022 Fiyat Listesi mask
Benzin, Motorin ve LPG'de İndirim Üstüne İndirim Haberi! 5 TL Yeni indirim Açıklandı! Shell, BP, Opet, PO, Total 23 Temmuz 2022 Fiyat Listesi
EYT'de Son Tarih Basına Sızdı! Emeklilik Formül Açıklandı! EYT Ne Zaman Çıkacak? Kimler Emekli Olabilecek? mask
EYT'de Son Tarih Basına Sızdı! Emeklilik Formül Açıklandı! EYT Ne Zaman Çıkacak? Kimler Emekli Olabilecek?
Hamdi Alkan’ın Eski Eşinden Bomba İtiraf! Selen Görgüzel Sustu, Sustu Ama En Sonunda Patladı; Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer Sünnet Derisi… mask
Hamdi Alkan’ın Eski Eşinden Bomba İtiraf! Selen Görgüzel Sustu, Sustu Ama En Sonunda Patladı; Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer Sünnet Derisi…
Rapçi Murda'dan Seyirciye Büyük Tepki! Hadise Kıpkırmızı Oldu! Nasıl Para Kazandığını Unuttu! “Fakir Mi Duruyorum Oradan Bakınca?” mask
Rapçi Murda'dan Seyirciye Büyük Tepki! Hadise Kıpkırmızı Oldu! Nasıl Para Kazandığını Unuttu! “Fakir Mi Duruyorum Oradan Bakınca?”
Demet Özdemir’den Biricik Aşkı Oğuzhan Koç’a Dudak Uçuklatan Jest! İsteme ve Nişan Töreninden Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!” mask
Demet Özdemir’den Biricik Aşkı Oğuzhan Koç’a Dudak Uçuklatan Jest! İsteme ve Nişan Töreninden Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!”
50'lik Defne Samyeli Kalça Dekolteli Bikinisiyle Yine Yaktı Yıktı! “Sen Yaşlanmak Nedir Bilmez Misin?” Fiziğiyle Akıları Aldı 50 KM Öteye Götürdü… mask
50'lik Defne Samyeli Kalça Dekolteli Bikinisiyle Yine Yaktı Yıktı! “Sen Yaşlanmak Nedir Bilmez Misin?” Fiziğiyle Akıları Aldı 50 KM Öteye Götürdü…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL