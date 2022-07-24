- 24 Tem 2022 - 00:29 G: 24 Tem 2022 - 00:31

Benzin, Motorin ve LPG'de Taptaze İndirim Haberi! 5 TL Yeni indirim Açıklandı! Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 24 Temmuz 2022 Pazar Fiyat Listesi

Düşüşe geçen brent tipi petrolün varil fiyatları akaryakıt içi indirim sinyali vermeye başladı. İndirim ile ilgili açıklama yapan sektör kaynakları, olası indirimin zamanını ve miktarını açıkladı. Peki; benzin, motorin ve LPG'de indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son indirimlerle birlikte güncel akaryakıt fiyatları ile ilgili detaylar...

Düşüşe geçen brent tipi petrolün varil fiyatları akaryakıt içi indirim sinyali vermeye başladı. İndirim ile ilgili açıklama yapan sektör kaynakları, olası indirimin zamanını ve miktarını açıkladı. Peki; benzin, motorin ve LPG'de indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Bugün benzin, motorin, LPG kaç TL, ne kadar? İşte Shell, BP, Opet, PO, Total 24 Temmuz 2022 fiyat listesi…

24 Tem 2022 - 00:29 - Gündem

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Benzin, Motorin ve LPG'de Taptaze İndirim Haberi! 5 TL Yeni indirim Açıklandı! Shell, BP, Opet, PO, Total 24 Temmuz 2022 Pazar Fiyat Listesi mask
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