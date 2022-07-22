Yumurtaya Şok Eden Yeni Zam! 30’luk, 15’lik, 10’luk Yumurta Fiyatları Ne Kadar, Hangi Markette Daha Ucuz? İşte A101, Bim, Migros, CarrefourSA Güncel Yumurta Fiyatları!
Her ne kadar enflasyon farkı maaşlara yansıtılmış olsa da altı aylık yüzde 40’ı aşan enflasyon gıda ürünlerine de yansımaya başladı. Çay ile başlayan zam dalgası bu kez yumurtayı vurdu ve A101, BİM, ŞOK, Migros, CarrefourSA gibi zincir marketlerde yumurtaların fiyatları değişti. İşte market market yumurta fiyatları...
Her ne kadar enflasyon farkı maaşlara yansıtılmış olsa da altı aylık yüzde 40’ı aşan enflasyon gıda ürünlerine de yansımaya başladı. Çay ile başlayan zam dalgası bu kez yumurtayı vurdu ve A101, BİM, ŞOK, Migros, CarrefourSA gibi zincir marketlerde yumurtaların fiyatları değişti! Peki, yumurtaya zam mı geldi? 30’luk, 15’lik, 10’luk yumurta fiyatları ne kadar, hangi markette daha ucuz? İşte A101, BİM, Migros, CarrefourSA güncel yumurta fiyatları…
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22 Tem 2022 - 10:40 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.