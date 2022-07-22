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22 Tem 2022 - 10:38

Survivor Sema Aydemir Mayosunu Göstermek İçin Pantolonunu Sıyırınca… “Fiziği Eşsiz Güzel!” Alev Alev Yaktı; Vücudunu Kanıtladı!

Tv8 ekranlarının fenomen yarışmalarından biri olan Survivor’da bir kez daha adını duyuran Sema Aydemir, yarışmadan sonra çıkmış olduğu tatilden paylaşımlar yaparak akılları başlardan aldı! Mayosunu göstermek için pantolonu sıyıran Sema Aydemir’e bir hayranı ise “Fiziğin eşsiz derece güzel” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…