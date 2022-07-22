- 22 Tem 2022 - 10:38 G: 22 Tem 2022 - 10:58

Survivor Sema Aydemir Mayosunu Göstermek İçin Pantolonunu Sıyırınca… “Fiziği Eşsiz Güzel!” Alev Alev Yaktı; Vücudunu Kanıtladı!

Tv8 ekranlarının fenomen yarışmalarından biri olan Survivor’da bir kez daha adını duyuran Sema Aydemir, yarışmadan sonra çıkmış olduğu tatilden paylaşımlar yaparak akılları başlardan aldı! Mayosunu göstermek için pantolonu sıyıran Sema Aydemir’e bir hayranı ise “Fiziğin eşsiz derece güzel” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasına şampiyon olmak için katılan Sema Aydemir, hayallerini yarım bırakmak zorunda kalmıştı. Kardeşi Seda Ocak’la birlikte All Star yarışmasında performansını kanıtlamaya çalışan Aydemir, ilk girdiği potada ekranlara veda etmişti. Yarışmadan sonra dinlenme sürecine geçen Aydemir, mayolu paylaşımıyla akılları başlardan aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Tem 2022 - 10:38 Ankara- Yaşam

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