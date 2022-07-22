A101 Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, Şeker, Çay, Un ve Yumurta Fiyatları Düştü! İşte 23-24 Temmuz 2022 Aktüel Ürün Fiyatları….

Her hafta iki ayrı aktüel ürün kataloğu ile müşterilerinin karşısına çıkan A101 marketleri, bu haftanın ikinci aktüel ürün kataloğunu yayınladı. 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak olan indirimlerini duyuran A101 marketleri ayçiçek yağından zeytinyağına; şekerden çaya; undan yumurtaya pek çok gıda ürününde indirime gitti. Peki, A101 marketleri ayçiçek yağı, zeytinyağı, şeker, çay, un ve yumurta fiyatları ne kadar? A101 marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? A101 marketleri 23-24 Temmuz 2022 aktüel ürün kataloğu yayınlandı mı, neler var? İşte 23-24 Temmuz 2022 aktüel ürün fiyatları….

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