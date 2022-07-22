- 22 Tem 2022 - 10:58 G: 22 Tem 2022 - 11:21

Kardeşlerim Dizisine Kadir Yeniden Geliyor! Yapımcı Öyle Bir Teklifte Bulundu Ki… Tüm Gerçekler Ortaya Çıkacak; Çetrefile Hazır Olun…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı’nın yeniden yapımla anlaştığı ortaya çıktı! Yapımcının teklifine “Hayır” diyemeyen başarılı oyuncu Halit Özgür Sarı, tüm gerçeklerin ortaya çıkması için bombaları patlatacak! Çetrefilli hikayesiyle ortalığı inletecek olan Kardeşlerim dizisinde neler oluyor?

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kardeşlerim dizisinin sezon finali geçtiğimiz ay ekranlara gelmişti. Sonunda yüzleri gülen Asiye, Ömer ve Emel seyircileri ekran başına kilitlemişti. Hak ettikleri hayatı yaşayacak olan kardeşler, sonunda başlarını sokacak bir ev bulmuşlardı. Peki, kardeşlerin arasına Kadir karakteri yeniden katılacak mı?

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22 Tem 2022 - 10:58 Ankara- Yaşam

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