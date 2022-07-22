Alişan’la Ayrılacakları Konuşulan Buse Varol’dan Bomba Hamle! “O Varsa Ben Yokum” Dedi; Huzursuzluk Çıkmasın Diye… “Yok Artık!”

Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşini kaybettikten bir yıl sonra da kardeşinin mezarının başındaydı. Selçuk Tektaş’ı ölüm yıldönümünde unutmayan Alişan ve ailesi, mezarlıkta dualar ile yıldönümünü andı. Anma törenine katılmayan bir isim ise, herkesin dikkatini çekti! Peki, Alişan’ın kardeşinin anma törenine kim katılmadı? Buse Varol, neden Selçuk Tektaş’ın anma törenine katılmadı? İşte, detaylar…