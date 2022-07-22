Mehmet Ali Erbil’in Kızı Dapdar Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! Yasmin Erbil Fiziğiyle Yine Şov Yaptı… "Bir Beden Büyük Alsaydın!”
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in güzeller güzeli kızı Yasmin Erbil, dapdar bikinisiyle nefesleri kesti! Göğüslerinin altından ve üstünden dar geldiği görülen Yasmin Erbil’e birçok hayranı ise “Sığmıyorlar ablam! Bir beden büyük alsaydın keşke” yorumlarında bulundu! Fiziğiyle yine şov yapan Yasmin Erbil, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
En son olarak Yasak Elma dizisinde Canan karakterine hayat veren Yasmin Erbil, diziden bir anda ayrılmıştı. Yasmin Erbil’in babası Mehmet Ali Erbil’in o sıralar Ece Ronay’la taciz iddialarına karışması; Yasmin Erbil’in diziden çıkarılmasına neden olduğuna dair birçok iddianın gündeme gelmesine neden olmuştu. Konu hakkında hiçbir açıklama yapmayan Yasmin Erbil’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu tek bir paylaşım ise nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.