Mehmet Ali Erbil’in Kızı Dapdar Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! Yasmin Erbil Fiziğiyle Yine Şov Yaptı… "Bir Beden Büyük Alsaydın!”

En son olarak Yasak Elma dizisinde Canan karakterine hayat veren Yasmin Erbil, diziden bir anda ayrılmıştı. Yasmin Erbil’in babası Mehmet Ali Erbil’in o sıralar Ece Ronay’la taciz iddialarına karışması; Yasmin Erbil’in diziden çıkarılmasına neden olduğuna dair birçok iddianın gündeme gelmesine neden olmuştu. Konu hakkında hiçbir açıklama yapmayan Yasmin Erbil’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu tek bir paylaşım ise nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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