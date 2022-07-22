- 22 Tem 2022 - 23:53

Hamdi Alkan’ın Eski Eşinden Bomba İtiraf! Selen Görgüzel Sustu, Sustu Ama En Sonunda Patladı; Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer Sünnet Derisi…

Hamdi Alkan ile geçtiğimiz aylarda anlaşmalı bir şekilde sadece 10 dakika süren boşanma davası ile yollarını ayıran Selen Görgüzel’den bu kez çok ilginç açıklamalar geldi. Geçtiğimiz gün bir güzellik kliniğinden çıkarken görüntülenen Selen Görgüzel ile ilgili detaylar haberimizde...

Hamdi Alkan ile geçtiğimiz aylarda anlaşmalı bir şekilde sadece 10 dakika süren boşanma davası ile yollarını ayıran Selen Görgüzel’den bu kez çok ilginç açıklamalar geldi. Geçtiğimiz gün bir güzellik kliniğinden çıkarken görüntülenen Selen Görgüzel, yaptırdığı işlemi anlattı. Selen Görgüzel’in bu esnada sünnet derisi ile ilgili söyledikleriyse herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Selen Görgüzel sünnet derisi açıklaması ne? Selen Görgüzel’de estetik var mı? Selen Görgüzel cildine ne işlemi yaptırdı? İşte, detaylar…

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22 Tem 2022 - 23:53 - Magazin

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