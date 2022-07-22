Rapçi Murda'dan Seyirciye Büyük Tepki! Hadise Kıpkırmızı Oldu! Nasıl Para Kazandığını Unuttu! “Fakir Mi Duruyorum Oradan Bakınca?”
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yoğunlaşan konser takvimine tam gaz devam eden Murda, geçtiğimiz gün çıktığı sahnede dinleyicisinden gelen bir hareket ile şoke oldu. Sahneye bir şey fırlatan dinleyicinin fırlattığı nesneye sinirlenen Murda ile ilgili detaylar haberimizde...
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yoğunlaşan konser takvimine tam gaz devam eden Murda, geçtiğimiz gün çıktığı sahnede dinleyicisinden gelen bir hareket ile şoke oldu. Sahneye bir şey fırlatan dinleyicinin fırlattığı nesneye sinirlenen Murda, çok sert çıktı! Peki, Murda’nın konserde başına ne geldi? Murda’nın sahnesine ne fırlatıldı? Murda nasıl tepki verdi? İşte, detaylar…
22 Tem 2022 - 23:52 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.