- 22 Tem 2022 - 23:52

Rapçi Murda'dan Seyirciye Büyük Tepki! Hadise Kıpkırmızı Oldu! Nasıl Para Kazandığını Unuttu! “Fakir Mi Duruyorum Oradan Bakınca?”

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yoğunlaşan konser takvimine tam gaz devam eden Murda, geçtiğimiz gün çıktığı sahnede dinleyicisinden gelen bir hareket ile şoke oldu. Sahneye bir şey fırlatan dinleyicinin fırlattığı nesneye sinirlenen Murda ile ilgili detaylar haberimizde...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yoğunlaşan konser takvimine tam gaz devam eden Murda, geçtiğimiz gün çıktığı sahnede dinleyicisinden gelen bir hareket ile şoke oldu. Sahneye bir şey fırlatan dinleyicinin fırlattığı nesneye sinirlenen Murda, çok sert çıktı! Peki, Murda’nın konserde başına ne geldi? Murda’nın sahnesine ne fırlatıldı? Murda nasıl tepki verdi? İşte, detaylar…

22 Tem 2022 - 23:52 - Magazin

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