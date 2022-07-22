Demet Özdemir’den Biricik Aşkı Oğuzhan Koç’a Dudak Uçuklatan Jest! İsteme ve Nişan Töreninden Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!”
Bir süre önce koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz gün koronavirüsü atlattığını duyurmuştu. Koronavirüsü atlatır atlamaz, nişanlısı Oğuzhan Koç’a düğün hediyesi almak için harekete geçen Demet Özdemir’in düğün hediyelerinden biri ortaya çıktı. İşte evlilik öncesi son detaylar...
Bir süre önce koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz gün koronavirüsü atlattığını duyurmuştu. Koronavirüsü atlatır atlamaz, nişanlısı Oğuzhan Koç’a düğün hediyesi almak için harekete geçen Demet Özdemir’in düğün hediyelerinden biri ortaya çıktı. Demet Özdemir’in Oğuzhan Koç için seçtiği hediyenin fiyatı ise, dudakları uçuklatmayı başardı! Peki, Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’a düğün hediyesi ne aldı? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ne zaman evleniyor, düğünleri ne zaman? İşte, detaylar…
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22 Tem 2022 - 23:50 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.