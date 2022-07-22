Demet Özdemir’den Biricik Aşkı Oğuzhan Koç’a Dudak Uçuklatan Jest! İsteme ve Nişan Töreninden Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!”

Bir süre önce koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz gün koronavirüsü atlattığını duyurmuştu. Koronavirüsü atlatır atlamaz, nişanlısı Oğuzhan Koç’a düğün hediyesi almak için harekete geçen Demet Özdemir’in düğün hediyelerinden biri ortaya çıktı. Demet Özdemir’in Oğuzhan Koç için seçtiği hediyenin fiyatı ise, dudakları uçuklatmayı başardı! Peki, Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’a düğün hediyesi ne aldı? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ne zaman evleniyor, düğünleri ne zaman? İşte, detaylar…

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