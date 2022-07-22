Pelin Karahan’dan Bomba Açıklama! Bir Deri Bir Kemik Kalmıştı; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Verdiği Kilolardan Sonra…
Türkiye’nin sevilen kadın oyuncuları arasında yer alan Pelin Karahan, son zamanlarda verdiği kilolar ile bir hayli dikkat çeker hale geldi. Fit görüntüsüne yeniden kavuşan ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. İşte Pelin Karahan ile ilgili detay ve son halleri ile ilgili ayrıntılar...
Türkiye’nin sevilen kadın oyuncuları arasında yer alan Pelin Karahan, son zamanlarda verdiği kilolar ile bir hayli dikkat çeker hale geldi. Fit görüntüsüne yeniden kavuşan ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Hızla kilo vermesine ilişkin ilk kez açıklamalarda bulunan Pelin Karahan, bakın neler anlattı! Peki, Pelin Karahan kaç kilo verdi? Pelin Karahan nasıl zayıfladı? İşte, detaylar…
22 Tem 2022 - 21:55 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.