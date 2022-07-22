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22 Tem 2022 - 21:55

Pelin Karahan’dan Bomba Açıklama! Bir Deri Bir Kemik Kalmıştı; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Verdiği Kilolardan Sonra…

Türkiye’nin sevilen kadın oyuncuları arasında yer alan Pelin Karahan, son zamanlarda verdiği kilolar ile bir hayli dikkat çeker hale geldi. Fit görüntüsüne yeniden kavuşan ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. İşte Pelin Karahan ile ilgili detay ve son halleri ile ilgili ayrıntılar...