- 30 Tem 2022 - 21:47

Bağkur - SSK - Memur - Dul ve Yetim Emeklilerine 7.500 TL’ye Varan Promosyon Fırsatı! Ak Bank, ING, Garanti, TEB, Yapı Kredi, Türkiye Finans ve İş Bankası Güncel 2022 Promosyon Fiyatları...

Emekli, dul ve yetim maaşlarında gerçekleştirilen zam ile birlikte bankalar resmen promosyon yarışına girdi. Maaşını kendi bankalarına taşımaları halinde kişiye verilecek promosyon ve prim paraları ise duyanları heyecanlandırıyor. İşte bankaların 2022 güncel promosyon listesi.

Emekli maaşlarına %42’lik oranda zam yapılması nedeni ile emekli vatandaşlar sevinmişti. Her geçen gün nüfus sistemine göre emekli olan vatandaş sayısının artması nedeni ile bankalar da emekli maaşlarını kendi bankaları üzerinde tutmak için emeklileri ilgilendiren promosyonlu kampanyalarını yayınlamaya başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı fark etmeksizin emekli olmuş veya yeni emekli olacak olan vatandaşlar ve dul, yetim maaşından yararlanan vatandaşlar için de geçerli olan bu kampanyalarda 7.000 TL’ye varan geri ödemesiz promosyon ücretini almak mümkün. İşte bankaların promosyon listeleri.

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30 Tem 2022 - 21:47 - Gündem

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