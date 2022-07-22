- 22 Tem 2022 - 21:55

Emekli, Dul ve Yetim Maaşlarına 7.000 TL’ye Varan Promosyon Fırsatı! Hangi Banka En Yüksek Promosyonu Veriyor? İşte ING, Garanti, TEB, Yapı Kredi, Türkiye Finans ve İş Bankası Güncel 2022 Promosyon Fiyatları.

Emekli, dul ve yetim maaşlarında gerçekleştirilen zam ile birlikte bankalar resmen promosyon yarışına girdi. Maaşını kendi bankalarına taşımaları halinde kişiye verilecek promosyon ve prim paraları ise duyanları heyecanlandırıyor. İşte bankaların 2022 güncel promosyon listesi.

Emekli maaşlarına %42’lik oranda zam yapılması nedeni ile emekli vatandaşlar sevinmişti. Her geçen gün nüfus sistemine göre emekli olan vatandaş sayısının artması nedeni ile bankalar da emekli maaşlarını kendi bankaları üzerinde tutmak için emeklileri ilgilendiren promosyonlu kampanyalarını yayınlamaya başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı fark etmeksizin emekli olmuş veya yeni emekli olacak olan vatandaşlar ve dul, yetim maaşından yararlanan vatandaşlar için de geçerli olan bu kampanyalarda 7.000 TL’ye varan geri ödemesiz promosyon ücretini almak mümkün. İşte bankaların promosyon listeleri.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

22 Tem 2022 - 21:55 - Gündem

# SGK VE EMEKLİLİK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Emeklilere 3 Maaş Müjdesi Geldi! Eskiden Alınamıyordu... İşte SGK’dan Üç Emekli maaşını alma şartları mask
Emeklilere 3 Maaş Müjdesi Geldi! Eskiden Alınamıyordu... İşte SGK’dan Üç Emekli maaşını alma şartları
SGK Bağkur Emekli Maaş Promosyonu Tavan Yaptı: 5.500 TL Oldu! TEB, Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti, Finans Bank Ne Kadar Promosyon Veriyor? İşte Detaylar… mask
SGK Bağkur Emekli Maaş Promosyonu Tavan Yaptı: 5.500 TL Oldu! TEB, Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti, Finans Bank Ne Kadar Promosyon Veriyor? İşte Detaylar…
Emeklilere Son Dakika Müjdeli Haber! Zamlı Maaş Ödemeleri Tek Tek Başladı; Tarihler Açıkladı! Maaş Farkları İçin Öyle Bir Şey Açıklandı Ki… mask
Emeklilere Son Dakika Müjdeli Haber! Zamlı Maaş Ödemeleri Tek Tek Başladı; Tarihler Açıkladı! Maaş Farkları İçin Öyle Bir Şey Açıklandı Ki…
Çalışmayan Ev Hanımlarına Emeklilik Müjdesi! Yaş Şartı Yok! En Az 4.686 TL Maaş Bağlanıyor! Hemen E-Devlet'ten Başvuru Yapın... mask
Çalışmayan Ev Hanımlarına Emeklilik Müjdesi! Yaş Şartı Yok! En Az 4.686 TL Maaş Bağlanıyor! Hemen E-Devlet'ten Başvuru Yapın...
Zamlı Maaşlar ve Maaş Farkları Hakkında Sevindiren Açıklama! Takvim Verildi; Tarih Açıklandı! Milyonlarca Emekliyi İlgilendiriyor… mask
Zamlı Maaşlar ve Maaş Farkları Hakkında Sevindiren Açıklama! Takvim Verildi; Tarih Açıklandı! Milyonlarca Emekliyi İlgilendiriyor…
EYT Kanunu Geliyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yaşadı! Kimler Emekli Olabilecek? EYT Yasası Çıktı Mı? Kanun Ne Zaman Açıklanacak? Bakan Vedat Bilgili Açıkladı… mask
EYT Kanunu Geliyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yaşadı! Kimler Emekli Olabilecek? EYT Yasası Çıktı Mı? Kanun Ne Zaman Açıklanacak? Bakan Vedat Bilgili Açıkladı…
Emekliye Müjde Verildi! SGK ve Bağkur Emeklisine 5.500 TL Nakit Banka Promosyonu! Tercih Yaparken Dikkat: Hemen Peşin Ödeniyor… mask
Emekliye Müjde Verildi! SGK ve Bağkur Emeklisine 5.500 TL Nakit Banka Promosyonu! Tercih Yaparken Dikkat: Hemen Peşin Ödeniyor…
En Düşük Emekli Maaşı Ortaya Çıktı! Sonunda Cepler Rahatlayacak; Devlet Düğmeye Bastı! Gören Duyan Bayram Ediyor… mask
En Düşük Emekli Maaşı Ortaya Çıktı! Sonunda Cepler Rahatlayacak; Devlet Düğmeye Bastı! Gören Duyan Bayram Ediyor…
Emekli Kurban Bayramı İkramiyesi 2100 Lira Mı Olacak? Sonunda Cepler Rahatlayacak; Rekor Ödeme Yapılacak! İlk Açıklamalar Geldi… mask
Emekli Kurban Bayramı İkramiyesi 2100 Lira Mı Olacak? Sonunda Cepler Rahatlayacak; Rekor Ödeme Yapılacak! İlk Açıklamalar Geldi…
Emeklinin Cebi Parayla Dolup Taşacak! Tam Tamına 6100 TL Ödeme Yapılacak; Çifte Zam İçin Düğmeye Basıldı! En Düşük Maaş Bile… mask
Emeklinin Cebi Parayla Dolup Taşacak! Tam Tamına 6100 TL Ödeme Yapılacak; Çifte Zam İçin Düğmeye Basıldı! En Düşük Maaş Bile…
# SOSYAL YARDIMLAR - DEVLET DESTEĞİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Engelli, Yaşlı ve Evde Bakım Parasına Büyük Zam! Güncel Maaşlar Ne Kadar Oldu? 2022 Zamlı Engelli, Yaşlı ve Evde Bakım Parası Ne Zaman Yatacak? mask
Engelli, Yaşlı ve Evde Bakım Parasına Büyük Zam! Güncel Maaşlar Ne Kadar Oldu? 2022 Zamlı Engelli, Yaşlı ve Evde Bakım Parası Ne Zaman Yatacak?
Devletten Milyonlarca Vatandaşa 1100 TL Ödeme! Bayram Harçlıkları Başvuru Yapanın Anında Hesabına Yatıyor! Bakanlık Duyurdu… mask
Devletten Milyonlarca Vatandaşa 1100 TL Ödeme! Bayram Harçlıkları Başvuru Yapanın Anında Hesabına Yatıyor! Bakanlık Duyurdu…
Aile Yardımı Ne Kadar Oldu 2021? 2021 Memur Aile Eş Çocuk Yardımı Ücreti Ne Kadar? mask
Aile Yardımı Ne Kadar Oldu 2021? 2021 Memur Aile Eş Çocuk Yardımı Ücreti Ne Kadar?
Bakanlık Son Kez İhtiyacı Olanlara 1000 TL Yardım Vereceğini Duyurdu! Başvurular Başladı... Hemen Başvurun! mask
Bakanlık Son Kez İhtiyacı Olanlara 1000 TL Yardım Vereceğini Duyurdu! Başvurular Başladı... Hemen Başvurun!
PTT Milyonlarca Kişiye 711 Lira Yardım Yapacağını An İtibariyle Duyurdu! Şartı Sağlayan Herkes Cebine Koyabilecek! Başvuru Yapmayı Unutmayın… mask
PTT Milyonlarca Kişiye 711 Lira Yardım Yapacağını An İtibariyle Duyurdu! Şartı Sağlayan Herkes Cebine Koyabilecek! Başvuru Yapmayı Unutmayın…
Çocuğu Olanlar Çok Şanslısınız! Tam Tamına 50.000 TL Ödeme Yapılacak! Hemen Başvuru Yapın… mask
Çocuğu Olanlar Çok Şanslısınız! Tam Tamına 50.000 TL Ödeme Yapılacak! Hemen Başvuru Yapın…
Torun Bakma Maaşı Nasıl Alınır? mask
Torun Bakma Maaşı Nasıl Alınır?
SGK İstirahat Raporu Sorgulama Nereden, Nasıl Yapılır? mask
SGK İstirahat Raporu Sorgulama Nereden, Nasıl Yapılır?
PTT İşsizlik Maaşı Sorgulama Nereden, Nasıl Yapılır? mask
PTT İşsizlik Maaşı Sorgulama Nereden, Nasıl Yapılır?
Milyonlarca Kadına 600 TL Ödeme Yapılacak! Uzun Kuyruklar Oluşmadan Hemen Ödemenizi Alın… mask
Milyonlarca Kadına 600 TL Ödeme Yapılacak! Uzun Kuyruklar Oluşmadan Hemen Ödemenizi Alın…
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Altın Yeniden Şahlandı! Faiz Kararı Sonrası Hemen Yükselişe Geçti! Yatırımcılar Göbek Atarken Borçlular Kara Kara Düşünmeye Başladı. İşte Altının Yükselişte Olan Güncel 22 Temmuz Fiyat Listesi! mask
Altın Yeniden Şahlandı! Faiz Kararı Sonrası Hemen Yükselişe Geçti! Yatırımcılar Göbek Atarken Borçlular Kara Kara Düşünmeye Başladı. İşte Altının Yükselişte Olan Güncel 22 Temmuz Fiyat Listesi!
Migros’tan Hafta Sonuna Özel Dev İndirim! Ayçiçek Yağ Fiyatları Düştü! 34.50, 49.90, 68.90 TL Satılıyor! Gitmeyenler Bu defa Çok Üzülür! İşte 21 Temmuz 2022 Güncel Yağ Fiyatları! mask
Migros’tan Hafta Sonuna Özel Dev İndirim! Ayçiçek Yağ Fiyatları Düştü! 34.50, 49.90, 68.90 TL Satılıyor! Gitmeyenler Bu defa Çok Üzülür! İşte 21 Temmuz 2022 Güncel Yağ Fiyatları!
Yumurtaya Şok Eden Yeni Zam! 30’luk, 15’lik, 10’luk Yumurta Fiyatları Ne Kadar, Hangi Markette Daha Ucuz? İşte A101, Bim, Migros, CarrefourSA Güncel Yumurta Fiyatları! mask
Yumurtaya Şok Eden Yeni Zam! 30’luk, 15’lik, 10’luk Yumurta Fiyatları Ne Kadar, Hangi Markette Daha Ucuz? İşte A101, Bim, Migros, CarrefourSA Güncel Yumurta Fiyatları!
A101 Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, Şeker, Çay, Un ve Yumurta Fiyatları Düştü! İşte 23-24 Temmuz 2022 Aktüel Ürün Fiyatları…. mask
A101 Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, Şeker, Çay, Un ve Yumurta Fiyatları Düştü! İşte 23-24 Temmuz 2022 Aktüel Ürün Fiyatları….
Zamlı SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşları Ne Zaman Yatırılacak? İşte Zamlı Emekli Maaşı Ödeme Gün ve Takvimi… mask
Zamlı SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşları Ne Zaman Yatırılacak? İşte Zamlı Emekli Maaşı Ödeme Gün ve Takvimi…
EYT'de Son Tarih Verildi! Emeklilik Formül Açıklandı! EYT Ne Zaman Çıkacak? Kimler Emekli Olabilecek? mask
EYT'de Son Tarih Verildi! Emeklilik Formül Açıklandı! EYT Ne Zaman Çıkacak? Kimler Emekli Olabilecek?
Benzin, Motorin ve LPG'de İndirim Üstüne İndirim Haberi! 5 TL Yeni indirim Açıklandı! Shell, BP, Opet, PO, Total 22 Temmuz 2022 Fiyat Listesi mask
Benzin, Motorin ve LPG'de İndirim Üstüne İndirim Haberi! 5 TL Yeni indirim Açıklandı! Shell, BP, Opet, PO, Total 22 Temmuz 2022 Fiyat Listesi
Öğretmen Maaşları Temmuz 2022 Zammıyla Kaç Lira Oldu? En Düşük ve En Yüksek Öğretmen Maaşı Kaç TL? İşte Temmuz 2022 Zamlı Öğretmen Maaşları... mask
Öğretmen Maaşları Temmuz 2022 Zammıyla Kaç Lira Oldu? En Düşük ve En Yüksek Öğretmen Maaşı Kaç TL? İşte Temmuz 2022 Zamlı Öğretmen Maaşları...
Memur Maaşları Temmuz 2022 Zammıyla Kaç Lira Oldu? En Düşük ve En Yüksek Öğretmen, Hemşire, Polis, Bekçi, Astsubay Maaşları Ne Kadar Oldu? İşte Temmuz 2022 Zamlı Memur Maaşları... mask
Memur Maaşları Temmuz 2022 Zammıyla Kaç Lira Oldu? En Düşük ve En Yüksek Öğretmen, Hemşire, Polis, Bekçi, Astsubay Maaşları Ne Kadar Oldu? İşte Temmuz 2022 Zamlı Memur Maaşları...
O Banka Emekliye Anında 5.500 TL Nakit Para Ödüyor! İşte Emekli Maaş Promosyon Şartları! Hemen Başvur, Hemen Al… mask
O Banka Emekliye Anında 5.500 TL Nakit Para Ödüyor! İşte Emekli Maaş Promosyon Şartları! Hemen Başvur, Hemen Al…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Nisa Yarışmadan Kazandığı Parayla Ne Yaptığı Ortaya Çıktı! Sadece Kupayı Kaldırarak 1 Milyon Lira Kazanmıştı! Acun’dan Aldığı Gibi… mask
Survivor Nisa Yarışmadan Kazandığı Parayla Ne Yaptığı Ortaya Çıktı! Sadece Kupayı Kaldırarak 1 Milyon Lira Kazanmıştı! Acun’dan Aldığı Gibi…
Ece Erken’e Gelen Kara Haberler Bitmek Nedir Bilmiyor! Eşinin Vefatından Sonra… Kötü Haberi Aldı; Hapis Yatabilir… mask
Ece Erken’e Gelen Kara Haberler Bitmek Nedir Bilmiyor! Eşinin Vefatından Sonra… Kötü Haberi Aldı; Hapis Yatabilir…
Masterchef Burcu Önal’ı Artık Tanımak Mümkün Değil! Kara Kaşı, Kara Gözü Gitti; Yerine Bambaşka Birisi Geldi! “Burcu Ne Oldu Bacım Sana!” mask
Masterchef Burcu Önal’ı Artık Tanımak Mümkün Değil! Kara Kaşı, Kara Gözü Gitti; Yerine Bambaşka Birisi Geldi! “Burcu Ne Oldu Bacım Sana!”
Altın Yeniden Şahlandı! Faiz Kararı Sonrası Hemen Yükselişe Geçti! Yatırımcılar Göbek Atarken Borçlular Kara Kara Düşünmeye Başladı. İşte Altının Yükselişte Olan Güncel 22 Temmuz Fiyat Listesi! mask
Altın Yeniden Şahlandı! Faiz Kararı Sonrası Hemen Yükselişe Geçti! Yatırımcılar Göbek Atarken Borçlular Kara Kara Düşünmeye Başladı. İşte Altının Yükselişte Olan Güncel 22 Temmuz Fiyat Listesi!
Seda Sayan’ın Kocasından İlan-ı Aşk! Sarıp Sarmaladı; Pozlarıyla Ağızları Açık Bıraktı! Twitter, Instagram Bu Aşkla Sallanıyor! “Yok Artık!” mask
Seda Sayan’ın Kocasından İlan-ı Aşk! Sarıp Sarmaladı; Pozlarıyla Ağızları Açık Bıraktı! Twitter, Instagram Bu Aşkla Sallanıyor! “Yok Artık!”
Survivor Batuhan’ın Sevgilisi Bikinisiyle Nefes Kesti! “Aman Batuhan Enişte Görmesin!” İncecik Fiziğiyle Akıları Başlardan Aldı… mask
Survivor Batuhan’ın Sevgilisi Bikinisiyle Nefes Kesti! “Aman Batuhan Enişte Görmesin!” İncecik Fiziğiyle Akıları Başlardan Aldı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL