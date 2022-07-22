Emekli, Dul ve Yetim Maaşlarına 7.000 TL’ye Varan Promosyon Fırsatı! Hangi Banka En Yüksek Promosyonu Veriyor? İşte ING, Garanti, TEB, Yapı Kredi, Türkiye Finans ve İş Bankası Güncel 2022 Promosyon Fiyatları.

Emekli maaşlarına %42’lik oranda zam yapılması nedeni ile emekli vatandaşlar sevinmişti. Her geçen gün nüfus sistemine göre emekli olan vatandaş sayısının artması nedeni ile bankalar da emekli maaşlarını kendi bankaları üzerinde tutmak için emeklileri ilgilendiren promosyonlu kampanyalarını yayınlamaya başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı fark etmeksizin emekli olmuş veya yeni emekli olacak olan vatandaşlar ve dul, yetim maaşından yararlanan vatandaşlar için de geçerli olan bu kampanyalarda 7.000 TL’ye varan geri ödemesiz promosyon ücretini almak mümkün. İşte bankaların promosyon listeleri.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...