- 22 Tem 2022 - 21:56

Masterchef Yarışmasında Gözyaşlarına Boğan Olay! Somer Şef Ne Diyeceğini Bilemedi; Boğazı Düğüm Düğüm Oldu! Meğer…

TV8 ekranlarından yeni sezonuna başlayan MasterChef Türkiye yarışması, üçlü düellolarının startını verdi. Geçtiğimiz gün ikinci eleme turu olan üçlü düellolarda Rüstem ve Sami ile karşılaşan Melih, duygusal bir konuşma yaptı. Bu konuşması sonrası olanlar oldu. İşte merak edilen tüm detaylar...

TV8 ekranlarından yeni sezonuna başlayan MasterChef Türkiye yarışması, üçlü düellolarının startını verdi. Geçtiğimiz gün ikinci eleme turu olan üçlü düellolarda Rüstem ve Sami ile karşılaşan Melih, duygusal bir konuşma yaptı. Melih’in o sözlerine dayanamayan Somer Sivrioğlu ise, bakın neler dedi! Peki, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında neler oluyor? MasterChef Türkiye 2022 Melih kimdir, ne dedi? İşte, detaylar…

22 Tem 2022 - 21:56 - Masterchef Türkiye 2022

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