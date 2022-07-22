Zeynep Bastık’tan Ateş Yükselten Bikinili Pozlar! “Boşanmak Bir Sana Yaradı!” Yorum Yağmuruna Tutuldu; Görenler Eridi, Kül Oldu!

Son zamanların en çok konuşulan müzik piyasası isimlerinden biri olan Zeynep Bastık’tan bir tatil pozu daha geldi. Mayolu ve derin sırt dekolteli elbisesinin ardından bu kez bikinili bir şekilde objektiflere poz veren ünlü şarkıcı fit görüntüsü ile herkesi adeta mest etti. Ünlü şarkıcının meslektaşlarından gelen yorumlar ise, ağızları açık bıraktı! Peki, Zeynep Bastık ne paylaştı? Zeynep Bastık nasıl bir paylaşım yaptı? Zeynep Bastık’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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