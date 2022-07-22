Zeynep Bastık’tan Ateş Yükselten Bikinili Pozlar! “Boşanmak Bir Sana Yaradı!” Yorum Yağmuruna Tutuldu; Görenler Eridi, Kül Oldu!
Son zamanların en çok konuşulan müzik piyasası isimlerinden biri olan Zeynep Bastık’tan bir tatil pozu daha geldi. Mayolu ve derin sırt dekolteli elbisesinin ardından bu kez bikinili bir şekilde objektiflere poz veren ünlü şarkıcı fit görüntüsü ile herkesi adeta mest etti. İşte Zeynep Bastık ve o fit görüntüsü...
Son zamanların en çok konuşulan müzik piyasası isimlerinden biri olan Zeynep Bastık’tan bir tatil pozu daha geldi. Mayolu ve derin sırt dekolteli elbisesinin ardından bu kez bikinili bir şekilde objektiflere poz veren ünlü şarkıcı fit görüntüsü ile herkesi adeta mest etti. Ünlü şarkıcının meslektaşlarından gelen yorumlar ise, ağızları açık bıraktı! Peki, Zeynep Bastık ne paylaştı? Zeynep Bastık nasıl bir paylaşım yaptı? Zeynep Bastık’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
22 Tem 2022 - 21:56 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.