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22 Tem 2022 - 21:56

Survivor Batuhan’ın Sevgilisi Bikinisiyle Nefes Kesti! “Aman Batuhan Enişte Görmesin!” İncecik Fiziğiyle Akıları Başlardan Aldı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan 3. olarak ayrılan Batuhan Karacakaya’nın biricik aşkı Aleyna Çalışkan, bikinisiyle nefesleri kesti! Birçok kişi Aleyna Çalışkan’ın bu pozlarına “Aman Batuhan enişte görmesin” yorumlarında bulundular! İşte incecik fiziğiyle akılları alan Aleyna Çalışkan’ın o pozları…