- 22 Tem 2022 - 21:56

Survivor Batuhan’ın Sevgilisi Bikinisiyle Nefes Kesti! “Aman Batuhan Enişte Görmesin!” İncecik Fiziğiyle Akıları Başlardan Aldı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan 3. olarak ayrılan Batuhan Karacakaya’nın biricik aşkı Aleyna Çalışkan, bikinisiyle nefesleri kesti! Birçok kişi Aleyna Çalışkan’ın bu pozlarına “Aman Batuhan enişte görmesin” yorumlarında bulundular! İşte incecik fiziğiyle akılları alan Aleyna Çalışkan’ın o pozları…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yarışmasına yedeklerden katılan Aleyna Çalışkan; yarışmada tanıştığı Batuhan Karacakaya’nın kalbini çalmıştı. Survivor 2021 dönemi boyunca Batuhan Karacakaya, Aleyna Kalaycıoğlu’yla anılmıştı ama yarışmanın bitiminde Aleyna Çalışkan ve Batuhan Karacakaya, sarmaş dolaş gözükmüştü. Peki, Survivor 2021 yarışmacısı olan Aleyna Çalışkan nasıl bir paylaşımda bulundu?

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22 Tem 2022 - 21:56 Ankara- Yaşam

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