Seda Sayan’ın Kocasından İlan-ı Aşk! Sarıp Sarmaladı; Pozlarıyla Ağızları Açık Bıraktı! Twitter, Instagram Bu Aşkla Sallanıyor! “Yok Artık!”

Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten’e “Evet” demişti. 7. kez evlenmek için Prag’ta hazırlıklar yapan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, vize sorunları yaşayınca düğünlerini öne çekmişler ve Nisan ayının son günlerinde düğün yapmışlardı. Düğün ertesinde soluğu Paris’te alan ikili, balayının tadını çıkarmışlardı. Şimdiyse Yunanistan’dan aşk pozlarını paylaştılar! İşte merak edilen tüm detaylar…

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