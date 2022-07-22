- 22 Tem 2022 - 21:56

Seda Sayan’ın Kocasından İlan-ı Aşk! Sarıp Sarmaladı; Pozlarıyla Ağızları Açık Bıraktı! Twitter, Instagram Bu Aşkla Sallanıyor! “Yok Artık!”

Nisan ayında dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinden bomba pozlar gelmeye devam ediyor! Yunanistan’da aşk tazeleyen Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinin yapmış olduğu son paylaşımla resmen ilan-ı aşk etti! Ökten, karısı Seda Sayan’ı sarıp sarmaladı, ilgiye boğdu! İşte Seda Sayan’ın kocasından gelen paylaşımlar…

Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten’e “Evet” demişti. 7. kez evlenmek için Prag’ta hazırlıklar yapan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, vize sorunları yaşayınca düğünlerini öne çekmişler ve Nisan ayının son günlerinde düğün yapmışlardı. Düğün ertesinde soluğu Paris’te alan ikili, balayının tadını çıkarmışlardı. Şimdiyse Yunanistan’dan aşk pozlarını paylaştılar! İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Tem 2022 - 21:56 Ankara- Yaşam

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