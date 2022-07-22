Masterchef Burcu Önal’ı Artık Tanımak Mümkün Değil! Kara Kaşı, Kara Gözü Gitti; Yerine Bambaşka Birisi Geldi! “Burcu Ne Oldu Bacım Sana!”
TV8 ekranlarının en çok sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef 2020 döneminde adını duyurmuş olan Burcu Önal, yarışmaya ise 2021 yılında katılmıştı. Daha ilk turda ışığının pırıl pırıl parıldadığını gösteren Önal, Masterchef yarışmasından sonra tanınmaz bir hale geldi! Çekik gözleri ve kara kaşıyla gözüyle tanınan Burcu Önal gitti, yerine bambaşka birisi geldi! İşte milyonlara “Ne oldu Burcu bacım” dedirten o değişim…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef 2020 yarışmasına katılan ve ilk turu geçen Burcu Önal, Walison isimli yarışmacıya yardım edince hayallerine veda etmek zorunda kalmıştı. Hayallerine koşmak için pes etmeyen Burcu Önal, 2021 yarışmasında yeniden şansını denemiş ve şeflere sunmuş olduğu başarılı tabaklarla akılları başlardan almıştı. Masterchef yarışmasından 6. olarak ayrılan Burcu Önal’ın değişimini görenler dondu kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.