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22 Tem 2022 - 16:28

Masterchef Burcu Önal’ı Artık Tanımak Mümkün Değil! Kara Kaşı, Kara Gözü Gitti; Yerine Bambaşka Birisi Geldi! “Burcu Ne Oldu Bacım Sana!”

TV8 ekranlarının en çok sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef 2020 döneminde adını duyurmuş olan Burcu Önal, yarışmaya ise 2021 yılında katılmıştı. Daha ilk turda ışığının pırıl pırıl parıldadığını gösteren Önal, Masterchef yarışmasından sonra tanınmaz bir hale geldi! Çekik gözleri ve kara kaşıyla gözüyle tanınan Burcu Önal gitti, yerine bambaşka birisi geldi! İşte milyonlara “Ne oldu Burcu bacım” dedirten o değişim…