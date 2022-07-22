Ece Erken’e Gelen Kara Haberler Bitmek Nedir Bilmiyor! Eşinin Vefatından Sonra… Kötü Haberi Aldı; Hapis Yatabilir…

Geçtiğimiz aylarda Ece Erken’in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcoğlu, silahlı bir saldırıda hayatını kaybetmişti. Eşinin vefatından sonra hem eşinin eski eşiyle hem de eşinin kardeşiyle birbirine giren Ece Erken, soluğu mahkemede alacağını dile getirmişti. En son olarak kayınbiraderinden tehdit mesajları aldığını açıklayan Ece Erken, şimdide herkesi şok edecek bir olaya imzasını attı! Peki, neler oluyor?

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