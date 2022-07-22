- 22 Tem 2022 - 16:29

Ece Erken’e Gelen Kara Haberler Bitmek Nedir Bilmiyor! Eşinin Vefatından Sonra… Kötü Haberi Aldı; Hapis Yatabilir…

Gündemden düşmek nedir bilmeyen güzel sunucu Ece Erken’e gelen kötü haberler bitmek nedir bilmiyor. Eşinin vefatından sonra hayatı alt üst olan Ece Erken’e şimdide hapis istemiyle dava açıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz aylarda Ece Erken’in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcoğlu, silahlı bir saldırıda hayatını kaybetmişti. Eşinin vefatından sonra hem eşinin eski eşiyle hem de eşinin kardeşiyle birbirine giren Ece Erken, soluğu mahkemede alacağını dile getirmişti. En son olarak kayınbiraderinden tehdit mesajları aldığını açıklayan Ece Erken, şimdide herkesi şok edecek bir olaya imzasını attı! Peki, neler oluyor?

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22 Tem 2022 - 16:29 Ankara- Yaşam

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Ece Erken’e Gelen Kara Haberler Bitmek Nedir Bilmiyor! Eşinin Vefatından Sonra… Kötü Haberi Aldı; Hapis Yatabilir… mask
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