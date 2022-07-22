Ece Erken’e Gelen Kara Haberler Bitmek Nedir Bilmiyor! Eşinin Vefatından Sonra… Kötü Haberi Aldı; Hapis Yatabilir…
Gündemden düşmek nedir bilmeyen güzel sunucu Ece Erken’e gelen kötü haberler bitmek nedir bilmiyor. Eşinin vefatından sonra hayatı alt üst olan Ece Erken’e şimdide hapis istemiyle dava açıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz aylarda Ece Erken’in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcoğlu, silahlı bir saldırıda hayatını kaybetmişti. Eşinin vefatından sonra hem eşinin eski eşiyle hem de eşinin kardeşiyle birbirine giren Ece Erken, soluğu mahkemede alacağını dile getirmişti. En son olarak kayınbiraderinden tehdit mesajları aldığını açıklayan Ece Erken, şimdide herkesi şok edecek bir olaya imzasını attı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.