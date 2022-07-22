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22 Tem 2022 - 21:57

Survivor Nisa Yarışmadan Kazandığı Parayla Ne Yaptığı Ortaya Çıktı! Sadece Kupayı Kaldırarak 1 Milyon Lira Kazanmıştı! Acun’dan Aldığı Gibi…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’da kupayı kaldıran isim 12 yıl sonra ilk kez bir kadın olarak Nisa Bölükbaşı olmuştu. Survivor yarışmasında 6 ay gibi bir süreç boyunca belli bir ücret kazanan Nisa Bölükbaşı, kupayı kaldırınca bir milyon lira daha kazanmıştı. Survivor yarışmasından aldığı paralarla Nisa Bölükbaı’nın ne yaptığı ortaya çıkınca ortalık karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…