- 26 Tem 2022 - 15:01 G: 26 Tem 2022 - 15:09

Survivor Nisa Yarışmadan Kazandığı Parayla Ne Yaptığı Ortaya Çıktı! Sadece Kupayı Kaldırarak 1 Milyon Lira Kazanmıştı! Acun’dan Aldığı Şampiyonluk Parasını Yemiş …

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’da kupayı kaldıran isim 12 yıl sonra ilk kez bir kadın olarak Nisa Bölükbaşı olmuştu. Survivor yarışmasında 6 ay gibi bir süreç boyunca belli bir ücret kazanan Nisa Bölükbaşı, kupayı kaldırınca bir milyon lira daha kazanmıştı. Survivor yarışmasından aldığı paralarla Nisa Bölükbaı’nın ne yaptığı ortaya çıkınca ortalık karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının final bölümü en son 1 ay önce ekranlara gelmişti. Adem ve Nisa arasındaki kupa mücadelesinin kazananı ise aldığı SMS’lerle birlikte Nisa Bölükbaşı olmuştu. Kupayı kaldırmasıyla birlikte 1 milyon lirayı anında hesabına alan Nisa Bölükbaşı’nın hem yarışma içerisinde hem de finalde aldığı parayla yaptığını gören duyan neye uğradığını şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Tem 2022 - 15:01 Ankara- Yaşam

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