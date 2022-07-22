Esra Erol’dan Gelen İlan-ı Aşk Sosyal Medyayı Salladı! Eşini Yanına Alıp Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Nasip Olur Mu Be!” Neler Oluyor?
ATV Ekranlarının reyting rekortmeni programı Esra Erol’da ekranlara gelmeye hazırlanıyor! Esra Erol ise hem eşiyle hem de çocuklarıyla Bodrum’da tatil yapıyor. Sosyal medya üzerinden eşine ilan-ı aşk yaşan Esra Erol, sosyal medyayı salladı! Eşini sol tarafına alarak yapmış olduğu paylaşımına sevenleri ise “Nasip olur mu be” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Evlendirme programı düzenleyerek; milyonlara kendisini sevdiren Esra Erol, seyircileri ekran başına toplamıştı. Hal, hareket ve tavırlarıyla seyirciler tarafından “Evimizin kızı” hitabına uygun görülen Esra Erol, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu ilan-ı aşkla herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.