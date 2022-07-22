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22 Tem 2022 - 21:58

Esra Erol’dan Gelen İlan-ı Aşk Sosyal Medyayı Salladı! Eşini Yanına Alıp Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Nasip Olur Mu Be!” Neler Oluyor?

ATV Ekranlarının reyting rekortmeni programı Esra Erol’da ekranlara gelmeye hazırlanıyor! Esra Erol ise hem eşiyle hem de çocuklarıyla Bodrum’da tatil yapıyor. Sosyal medya üzerinden eşine ilan-ı aşk yaşan Esra Erol, sosyal medyayı salladı! Eşini sol tarafına alarak yapmış olduğu paylaşımına sevenleri ise “Nasip olur mu be” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…