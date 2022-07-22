- 22 Tem 2022 - 21:58

Masterchef Danilo Zanna’nın Yarışmadan Kazandığı Para Kafayı Yedirtir! “Şefim Yarısını Ver, Kredimi Kapatayım!” Ne 30 Bin, Ne 40 Bin…

Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Masterchef’te uzun yıllardır şeflik yapan Danilo Zanna’nın haftalık kazandığı ücret milyonlara adeta kafalara yedirtti. Öyle ki, Danilo Zanna’nın kazandığı parayı duyanlar dayanamayıp; “Şefim ne olur yarısını ver de kredimi kapatayım” yorumunda bulundu! Ne 30 bin kazanıyor, ne 40 bin! Tam tamına…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İkinci turların yapıldığı Masterchef yarışmasında turu geçen isimler rahat bir nefes almıştı. Heyecanın doruklara yavaş yavaş çıktığı “Dünyanın en zor yemek yarışması” olan Masterchef’te jüri olarak bulunan Danilo Zanna’nın ne kadar kazandığı sonunda ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Tem 2022 - 21:58 Ankara- Yaşam

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