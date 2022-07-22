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22 Tem 2022 - 21:58

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Bebek Mi Bekliyor? Hamile İddiaları Ortalığı Salladı Geçti; Gören Duyan Şok İçerisinde Kalıyor! “Sonunda Be!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan gelen bebek iddialarıyla hayranlarını şok içerisinde bıraktı! Hayranlarını mutluluktan ağlatan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, görenin duyanın şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte milyonlara “Sonunda be” yorumlarını yaptıran o iddialar…