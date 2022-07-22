Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Bebek Mi Bekliyor? Hamile İddiaları Ortalığı Salladı Geçti; Gören Duyan Şok İçerisinde Kalıyor! “Sonunda Be!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan gelen bebek iddialarıyla hayranlarını şok içerisinde bıraktı! Hayranlarını mutluluktan ağlatan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, görenin duyanın şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte milyonlara “Sonunda be” yorumlarını yaptıran o iddialar…
Güzel oyuncu Neslihan Atagül, en son olarak Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat vermişti. Diziden sağlık sorunları yüzünden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, hayranlarını derinden üzmüştü. Sefirin Kızı dizisinden sonra uzun bir süre kendisine gelmeyi bekleyen Neslihan Atagül’den şimdide bebek haberi geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.