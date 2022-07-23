Survivor Ayşe ve Sevgilisi Masterchef Sergen Arasındaki Yaş Farklı Çok Dikkat Çekti! Duyanlar Şaştı Kaldı! Yorumlar... “Siz Daha Çocuksunuz! Ne Aşkı…” Ortalık Çok Fena Karıştı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan 4. olarak ayrılan Ayşe Yüksel’in kısa bir süre önce Masterchef yarışmacısı olan Sergen Özen’le aşk iddialarına karışmıştı. İkili arasındaki yaş farkı ise sosyal medya kullanıcıları tarafından “Siz daha çocuksunuz! Ne aşkı” yorumlarına neden oldu! Peki, Ayşe Yüksel ve Sergen Özen arasındaki yaş farkı ne kadar?
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef ve Survivor yarışmasındaki birçok isim, birbirlerini tanıyor. Öyle ki, Masterchef yarışmacıları, Survivor yarışmacılarının yarıştığı Dominik Adası’nda yemekler yapıyor; Survivor yarışmacıları ise Masterchef yarışmasına katılıp; yarışmacılarla yemekler hazırlıyor. Birbirleriyle Masterchef yarışmasına tanışan Ayşe Yüksel ve Sergen Özen’in aralarında kuvvetli bir aşk iddialarının ortaya çıkması herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Peki, aralarında kaç yaş var?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.