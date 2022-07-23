- 23 Tem 2022 - 00:09

Survivor Ayşe ve Sevgilisi Masterchef Sergen Arasındaki Yaş Farklı Çok Dikkat Çekti! Duyanlar Şaştı Kaldı! Yorumlar... “Siz Daha Çocuksunuz! Ne Aşkı…” Ortalık Çok Fena Karıştı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan 4. olarak ayrılan Ayşe Yüksel’in kısa bir süre önce Masterchef yarışmacısı olan Sergen Özen’le aşk iddialarına karışmıştı. İkili arasındaki yaş farkı ise sosyal medya kullanıcıları tarafından “Siz daha çocuksunuz! Ne aşkı” yorumlarına neden oldu! Peki, Ayşe Yüksel ve Sergen Özen arasındaki yaş farkı ne kadar?

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef ve Survivor yarışmasındaki birçok isim, birbirlerini tanıyor. Öyle ki, Masterchef yarışmacıları, Survivor yarışmacılarının yarıştığı Dominik Adası’nda yemekler yapıyor; Survivor yarışmacıları ise Masterchef yarışmasına katılıp; yarışmacılarla yemekler hazırlıyor. Birbirleriyle Masterchef yarışmasına tanışan Ayşe Yüksel ve Sergen Özen’in aralarında kuvvetli bir aşk iddialarının ortaya çıkması herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Peki, aralarında kaç yaş var?

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23 Tem 2022 - 00:09 Ankara- Yaşam

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