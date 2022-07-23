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23 Tem 2022 - 00:09

Survivor Ayşe ve Sevgilisi Masterchef Sergen Arasındaki Yaş Farklı Çok Dikkat Çekti! Duyanlar Şaştı Kaldı! Yorumlar... “Siz Daha Çocuksunuz! Ne Aşkı…” Ortalık Çok Fena Karıştı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan 4. olarak ayrılan Ayşe Yüksel’in kısa bir süre önce Masterchef yarışmacısı olan Sergen Özen’le aşk iddialarına karışmıştı. İkili arasındaki yaş farkı ise sosyal medya kullanıcıları tarafından “Siz daha çocuksunuz! Ne aşkı” yorumlarına neden oldu! Peki, Ayşe Yüksel ve Sergen Özen arasındaki yaş farkı ne kadar?