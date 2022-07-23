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23 Tem 2022 - 00:05

51’lik Seren Serengil Simsiyah Mayosuyla Cesaretini Konuşturdu! Vücuduyla Akılları Başlardan Aldı Götürdü! Göğüs Detayı…

Son zamanların en çok gündeme gelen isimlerinden biri olan Seren Serengil, simsiyah bir mayo giyerek akılları başlardan aldı götürdü! Mustafa Tohma’ya pozlar veren Seren Serengil’in takipçileri ise mükemmel çekimdeki görselleri görünce; “Tohma yapıyorsun bu sporu” yorumlarında bulundular! 51’lik vücuduyla akılları başlardan alıp götüren Seren Serengil, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…