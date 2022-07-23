- 23 Tem 2022 - 00:05 G: 23 Tem 2022 - 00:06

51’lik Seren Serengil Simsiyah Mayosuyla Cesaretini Konuşturdu! Vücuduyla Akılları Başlardan Aldı Götürdü! Göğüs Detayı…

Son zamanların en çok gündeme gelen isimlerinden biri olan Seren Serengil, simsiyah bir mayo giyerek akılları başlardan aldı götürdü! Mustafa Tohma’ya pozlar veren Seren Serengil’in takipçileri ise mükemmel çekimdeki görselleri görünce; “Tohma yapıyorsun bu sporu” yorumlarında bulundular! 51’lik vücuduyla akılları başlardan alıp götüren Seren Serengil, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Aldığı kilolardan sonra yanlış bir mide ameliyatı olan Seren Serengil, kilo vermesini durdurmamıştı. Bunun üzerine doktor kontörlünden geçen Seren Serengil, Dumping Sendromuna yakalandığını duyurmuştu. Kilo vermesini durduramayan Seren Serengil, en son olarak doğru bir ameliyat geçirmiş ve sağlığına kavuşmuştu. Sağlıklı günlerine dönen Seren Serengil’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Tem 2022 - 00:05 Ankara- Yaşam

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