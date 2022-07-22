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22 Tem 2022 - 21:59

Masterchef Mehmet Şef’ten Akıl Beyin Yakan Kural İhlali! Acun Anında Maaşından Kesti; Yaptığına Yapacağına Bin Pişman Oldu! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Mehmet Şef’ten bomba bir kural ihlali geldi! Mehmet Yalçınkaya’nın kural ihlali yaptığı iddialarından hemen sonra Acun Ilıcalı’nın anında maaşında kesinti yaptığı iddia edildi! Gündemi sallayan bu durum sonrasında Mehmet Yalçınkaya’nın yaptığına yapacağına bin pişman olduğuna dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…