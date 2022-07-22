Masterchef Mehmet Şef’ten Akıl Beyin Yakan Kural İhlali! Acun Anında Maaşından Kesti; Yaptığına Yapacağına Bin Pişman Oldu! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Mehmet Şef’ten bomba bir kural ihlali geldi! Mehmet Yalçınkaya’nın kural ihlali yaptığı iddialarından hemen sonra Acun Ilıcalı’nın anında maaşında kesinti yaptığı iddia edildi! Gündemi sallayan bu durum sonrasında Mehmet Yalçınkaya’nın yaptığına yapacağına bin pişman olduğuna dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında ilk turlar bitmiş ve ikinci turlar başlamıştı. Heyecanla ilerleyen yarışmada yarışmacılar; şeflere kendilerini ispatlamak adına, şeflerin vermiş oldukları yemekleri en iyi şekilde çıkarmaya çalışıyordu. Yarışmanın ilk turunda yaşanan bir olay; Mehmet Yalçınkaya’nın resmen başını ağrıttı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.