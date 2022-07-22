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22 Tem 2022 - 23:47

Alişan’ın Eşi Buse Varol'un Paylaşımı Şok Etti! Alişan’a 2 Dakikalık Videoda Öyle Şeyler Yaptı Ki…Sosyal Medya Ayağı Kalktı “Aman Alişan Görmesin!”

Aşklarıyla milyonlara örnek olan Buse Varol ve Alişan’dan yüzleri güldüren bir paylaşım geldi! Buse Varol’un eşi Alişan’a yaptığı şey sosyal medyayı ayağa kaldırdı! 2 dakikalık bir video yayınlayan Buse Varol’a hayranları binlerce yorum bıraktı! Eşi Alişan’ı övmek isterken; bomba bir paylaşımda bulunan Buse Varol, herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…