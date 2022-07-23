- 23 Tem 2022 - 09:13 G: 23 Tem 2022 - 09:29

Artık Altını Rüyanızda Bile Alamayacaksınız! Öyle Bir Yükseldi Ki, El Kol Tir Tir Titriyor! 1000 Lira Olmasına Ramak Kaldı! Neler Oluyor?

Altın fiyatlarındaki yükseliş dengeleri alt üst etti! Artık altını rüyasında bile almayacağını dile getiren vatandaş ise alım gücünün zorlaşmasından dolayı isyan etti. 950 sınırında ilk kez yükselen altın; ellerin kolların titremesine neden oldu! 1000 lira olmasına ramak kalan altın herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Altın, haftaya toplanacak Amerikan Merkez Bankası (Fed) toplantısının ardından yeniden şekillenecek! 75 baz puanlık bir artışla piyasanın alt üst olacağı biliniyor! Altında da büyük bir değişim yaşanacağı görülüyor. Altının yükselip düşeceği yönünde araştırmalarda altının artmasına neden oldu! Altın fiyatların güncel konuma gelmesinde etkili olan ONS altının 1700 dolar seviyesinden yukarı doğru çıkması altının yükselmesine neden oldu! Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

23 Tem 2022 - 09:13 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
Altın Fiyatları Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! Öyle Bir Yükselişe Geçti Ki, Artık 970 Liraya Bile Alınmayacak! Tam Tamına 1000 TL… mask
Altın Fiyatları Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! Öyle Bir Yükselişe Geçti Ki, Artık 970 Liraya Bile Alınmayacak! Tam Tamına 1000 TL…
Altın Yeniden Şahlandı! Faiz Kararı Sonrası Hemen Yükselişe Geçti! Yatırımcılar Göbek Atarken Borçlular Kara Kara Düşünmeye Başladı. İşte Altının Yükselişte Olan Güncel 22 Temmuz Fiyat Listesi! mask
Altın Yeniden Şahlandı! Faiz Kararı Sonrası Hemen Yükselişe Geçti! Yatırımcılar Göbek Atarken Borçlular Kara Kara Düşünmeye Başladı. İşte Altının Yükselişte Olan Güncel 22 Temmuz Fiyat Listesi!
Altın Fiyatları Yükselecek Mi, Derken Bomba Çakılma Yaşandı! Yatımcısı Artık Gözyaşlarına Boğulacak; Yaşananlar Akıl Alır Gibi Değil! mask
Altın Fiyatları Yükselecek Mi, Derken Bomba Çakılma Yaşandı! Yatımcısı Artık Gözyaşlarına Boğulacak; Yaşananlar Akıl Alır Gibi Değil!
Altın Fiyatlarında Deprem Üzerine Deprem Oluyor! Son Durum İçler Acısı… Gözyaşları Sel Olup Akıyor! Neler Oldu Neler… mask
Altın Fiyatlarında Deprem Üzerine Deprem Oluyor! Son Durum İçler Acısı… Gözyaşları Sel Olup Akıyor! Neler Oldu Neler…
Altın Fiyatları Kanatlandı Uçmaya Başladı! Öyle Bir Yükselişe Geçti Ki, 1000 Lira Olmasına Ramak Var! Kuyumcuların Bile Elleri Kolları Titremeye Başladı! mask
Altın Fiyatları Kanatlandı Uçmaya Başladı! Öyle Bir Yükselişe Geçti Ki, 1000 Lira Olmasına Ramak Var! Kuyumcuların Bile Elleri Kolları Titremeye Başladı!
Altın Herkesi Şaşkına Çevirdi! Gram Yükseldi Diğerleri Düştü! Ne Olacak Bu Altının Hali? İşte Kafaları Karıştıran Altının 19 Temmuz 2022 Güncel Fiyatı! mask
Altın Herkesi Şaşkına Çevirdi! Gram Yükseldi Diğerleri Düştü! Ne Olacak Bu Altının Hali? İşte Kafaları Karıştıran Altının 19 Temmuz 2022 Güncel Fiyatı!
Dolar/Euro Alıp Yatırım Yapmak İsteyenler Dikkat! Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Açıkladı! Dolar Mı Almak Kârlı Euro Mu? mask
Dolar/Euro Alıp Yatırım Yapmak İsteyenler Dikkat! Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Açıkladı! Dolar Mı Almak Kârlı Euro Mu?
Altın Fiyatları Çakıldıkça Çakılıyor! Bugün Almayan; Yarın Kafasını Duvarlara Vuracak! 1000 Liraya Almak Artık Hayal Oldu! mask
Altın Fiyatları Çakıldıkça Çakılıyor! Bugün Almayan; Yarın Kafasını Duvarlara Vuracak! 1000 Liraya Almak Artık Hayal Oldu!
Altın Fiyatları Yerle Yeksan Oldu… Görenler Duyanlar Kuyumculara Koşuyor! Kimse Böyle Bir Şeyi Beklemiyordu; Olanlar Oldu… mask
Altın Fiyatları Yerle Yeksan Oldu… Görenler Duyanlar Kuyumculara Koşuyor! Kimse Böyle Bir Şeyi Beklemiyordu; Olanlar Oldu…
Altın Yeniden Yükselişe Geçti! Borcu Olan, Düğün Yapacaklar Eyvah Demeye Başladı. Gramı İçin 1000 TL’yi Gözden Çıkarın! İşte 15 Temmuz 2022 Güncel Altın Fiyatları! mask
Altın Yeniden Yükselişe Geçti! Borcu Olan, Düğün Yapacaklar Eyvah Demeye Başladı. Gramı İçin 1000 TL’yi Gözden Çıkarın! İşte 15 Temmuz 2022 Güncel Altın Fiyatları!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Artık Altını Rüyanızda Bile Alamayacaksınız! Öyle Bir Yükseldi Ki, El Kol Tir Tir Titriyor! 1000 Lira Olmasına Ramak Kaldı! Neler Oluyor? mask
Artık Altını Rüyanızda Bile Alamayacaksınız! Öyle Bir Yükseldi Ki, El Kol Tir Tir Titriyor! 1000 Lira Olmasına Ramak Kaldı! Neler Oluyor?
Survivor Ayşe ve Sevgilisi Masterchef Sergen Arasındaki Yaş Farklı Çok Dikkat Çekti! Duyanlar Şaştı Kaldı! Yorumlar... “Siz Daha Çocuksunuz! Ne Aşkı…” Ortalık Çok Fena Karıştı… mask
Survivor Ayşe ve Sevgilisi Masterchef Sergen Arasındaki Yaş Farklı Çok Dikkat Çekti! Duyanlar Şaştı Kaldı! Yorumlar... “Siz Daha Çocuksunuz! Ne Aşkı…” Ortalık Çok Fena Karıştı…
51’lik Seren Serengil Simsiyah Mayosuyla Cesaretini Konuşturdu! Vücuduyla Akılları Başlardan Aldı Götürdü! Göğüs Detayı… mask
51’lik Seren Serengil Simsiyah Mayosuyla Cesaretini Konuşturdu! Vücuduyla Akılları Başlardan Aldı Götürdü! Göğüs Detayı…
Masterchef Danilo Zanna’nın Yarışmadan Kazandığı Para Dudak Uçuklattı! Ne 30 Bin, Ne 40 Bin… “Şefim Yarısını Ver, Kredimi Kapatayım!” mask
Masterchef Danilo Zanna’nın Yarışmadan Kazandığı Para Dudak Uçuklattı! Ne 30 Bin, Ne 40 Bin… “Şefim Yarısını Ver, Kredimi Kapatayım!”
Benzin, Motorin ve LPG'de İndirim Üstüne İndirim Haberi! 5 TL Yeni indirim Açıklandı! Shell, BP, Opet, PO, Total 23 Temmuz 2022 Fiyat Listesi mask
Benzin, Motorin ve LPG'de İndirim Üstüne İndirim Haberi! 5 TL Yeni indirim Açıklandı! Shell, BP, Opet, PO, Total 23 Temmuz 2022 Fiyat Listesi
EYT'de Son Tarih Basına Sızdı! Emeklilik Formül Açıklandı! EYT Ne Zaman Çıkacak? Kimler Emekli Olabilecek? mask
EYT'de Son Tarih Basına Sızdı! Emeklilik Formül Açıklandı! EYT Ne Zaman Çıkacak? Kimler Emekli Olabilecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL