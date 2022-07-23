Artık Altını Rüyanızda Bile Alamayacaksınız! Öyle Bir Yükseldi Ki, El Kol Tir Tir Titriyor! 1000 Lira Olmasına Ramak Kaldı! Neler Oluyor?

Altın, haftaya toplanacak Amerikan Merkez Bankası (Fed) toplantısının ardından yeniden şekillenecek! 75 baz puanlık bir artışla piyasanın alt üst olacağı biliniyor! Altında da büyük bir değişim yaşanacağı görülüyor. Altının yükselip düşeceği yönünde araştırmalarda altının artmasına neden oldu! Altın fiyatların güncel konuma gelmesinde etkili olan ONS altının 1700 dolar seviyesinden yukarı doğru çıkması altının yükselmesine neden oldu! Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!