Artık Altını Rüyanızda Bile Alamayacaksınız! Öyle Bir Yükseldi Ki, El Kol Tir Tir Titriyor! 1000 Lira Olmasına Ramak Kaldı! Neler Oluyor?
Altın fiyatlarındaki yükseliş dengeleri alt üst etti! Artık altını rüyasında bile almayacağını dile getiren vatandaş ise alım gücünün zorlaşmasından dolayı isyan etti. 950 sınırında ilk kez yükselen altın; ellerin kolların titremesine neden oldu! 1000 lira olmasına ramak kalan altın herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Altın, haftaya toplanacak Amerikan Merkez Bankası (Fed) toplantısının ardından yeniden şekillenecek! 75 baz puanlık bir artışla piyasanın alt üst olacağı biliniyor! Altında da büyük bir değişim yaşanacağı görülüyor. Altının yükselip düşeceği yönünde araştırmalarda altının artmasına neden oldu! Altın fiyatların güncel konuma gelmesinde etkili olan ONS altının 1700 dolar seviyesinden yukarı doğru çıkması altının yükselmesine neden oldu! Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.